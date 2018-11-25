Президент Латвії відвідав зону ООС

Вейоніс став другим після президента Естонії лідером іноземної держави, який відвідав Донбас

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в рамках свого візиту в Україну.

"Протягом візиту високий закордонний гість мав можливість наочно переконатися в тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а й мирного населення. Пан Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", - повідомили в штабі ООС.



Фото: facebook.com/pressjfo.news



Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також президент Латвії відвідав одну з військових частин Об'єднаних сил, де поспілкувався з українськими військовими.

Нагадаємо, Вейоніс став другим після президента Естонії лідером іноземної держави, який відвідав зону бойових дій на Донбасі. Лідер Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Донбас в травні 2018 року.