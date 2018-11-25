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Президент Латвії відвідав зону ООС

Вейоніс став другим після президента Естонії лідером іноземної держави, який відвідав Донбас
Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в рамках свого візиту в Україну.
Президент Латвії відвідав зону ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Протягом візиту високий закордонний гість мав можливість наочно переконатися в тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а й мирного населення. Пан Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", - повідомили в штабі ООС.


Фото: facebook.com/pressjfo.news


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також президент Латвії відвідав одну з військових частин Об'єднаних сил, де поспілкувався з українськими військовими.

Нагадаємо, Вейоніс став другим після президента Естонії лідером іноземної держави, який відвідав зону бойових дій на Донбасі. Лідер Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Донбас в травні 2018 року.

 
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25 11 2018 17:58
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