Президент Латвії відвідав зону ООС
"Протягом візиту високий закордонний гість мав можливість наочно переконатися в тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а й мирного населення. Пан Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", - повідомили в штабі ООС.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Також президент Латвії відвідав одну з військових частин Об'єднаних сил, де поспілкувався з українськими військовими.
Нагадаємо, Вейоніс став другим після президента Естонії лідером іноземної держави, який відвідав зону бойових дій на Донбасі. Лідер Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Донбас в травні 2018 року.
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