Президент Естонії приїхала на Донбас, - ФОТО
У Краматорську вже відбулася зустріч, на якій Геннадій Зубко та командувач ООС ЗСУ України Сергій Наєв поінформували Керсті Кальюлайд про поточну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, про зміну формату АТО на Операцію Об’єднаних сил, активізацію з початку травня бойових дій з боку терористів та збільшення обстрілів бойовиками громадського сектору й мирних населених пунктів, повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.
Фото: minregion.gov.ua
Фото: minregion.gov.ua
Фото: minregion.gov.ua
Геннадій Зубко та Керсті Кальюлайд відвідали гуртожиток для вимушених переселенців у Краматорську.
В ході візиту представники офіційних делегації з України та Естонії ознайомляться, як відбувається відбудова українського Донбасу, відвідають Центр надання гуманітарної допомоги, проведуть спільну прес-конференцію для естонських, українських та міжнародних медіа.
Нагадаємо, що Керсті Кальюлайд зустрілася з українськими жінками-військовослужбовцями.
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