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Президент Естонії приїхала на Донбас, - ФОТО

Це перша лідерка іноземної держави, яка відвідує зону бойових дій
Сьогодні, 24 травня Президент Естонії Керсті Кальюлайд і Віце-прем’єр-міністр – Геннадій Зубко відвідують Донеччину.
Президент Естонії приїхала на Донбас, - ФОТО Фото: minregion.gov.ua

У Краматорську вже відбулася зустріч, на якій Геннадій Зубко та  командувач ООС ЗСУ України Сергій Наєв поінформували Керсті Кальюлайд про поточну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, про зміну формату АТО на Операцію Об’єднаних сил, активізацію з початку травня бойових дій з боку терористів та збільшення обстрілів бойовиками громадського сектору й мирних населених пунктів, повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.


Фото: minregion.gov.ua


Фото: minregion.gov.ua


Фото: minregion.gov.ua

Геннадій Зубко та Керсті Кальюлайд  відвідали гуртожиток для вимушених переселенців у Краматорську. 

В ході візиту представники офіційних делегації з України та Естонії ознайомляться, як відбувається відбудова українського Донбасу, відвідають Центр надання гуманітарної допомоги, проведуть спільну прес-конференцію для естонських, українських та міжнародних медіа.

Нагадаємо, що Керсті Кальюлайд зустрілася з українськими жінками-військовослужбовцями.

 

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24 05 2018 13:53
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