Президент Естонії приїхала на Донбас, - ФОТО

У Краматорську вже відбулася зустріч, на якій Геннадій Зубко та командувач ООС ЗСУ України Сергій Наєв поінформували Керсті Кальюлайд про поточну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, про зміну формату АТО на Операцію Об’єднаних сил, активізацію з початку травня бойових дій з боку терористів та збільшення обстрілів бойовиками громадського сектору й мирних населених пунктів, повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.



Фото: minregion.gov.ua



Фото: minregion.gov.ua



Фото: minregion.gov.ua

Геннадій Зубко та Керсті Кальюлайд відвідали гуртожиток для вимушених переселенців у Краматорську.

В ході візиту представники офіційних делегації з України та Естонії ознайомляться, як відбувається відбудова українського Донбасу, відвідають Центр надання гуманітарної допомоги, проведуть спільну прес-конференцію для естонських, українських та міжнародних медіа.

Нагадаємо, що Керсті Кальюлайд зустрілася з українськими жінками-військовослужбовцями.