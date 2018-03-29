Президент Естонії зустрілася з українськими жінками-військовослужбовцями
"Селі" приймає ветеранів війни, що триває в Україні. Тепер "Селі" буде піклуватися про п'ятьох українських жінок (військових - ред.) медиків. Всього за останні три роки в "Селі" побували більш ніж 80 українців", - повідомляється на сторінці Президента Естонії у Facebook.
Раніше, посольство України в Естонії повідомляло, що на реабілітацію в Таллінн прибула група українських військовослужбовців-медиків. До складу групи входять жінки-медики, які є військовослужбовцями Збройних сил України, що проходять службу у зоні бойових дій на Донбасі, передає Укрінформ.
Протягом трьох тижнів вони будуть проходити медичну реабілітацію у військовому госпіталі Міністерства оборони Естонської Республіки "Селі" за рахунок коштів естонської сторони.
Нагадаємо, що восени 2017 року глава Сил оборони Естонії генерал Ріхо Террас заявив, що Росія готова до військового втручання в Білорусь, подібно до того, як вона це зробила в Україні, якщо політична ситуація там зміниться в небажаному для Росії напрямку.
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