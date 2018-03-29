Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Президент Естонії зустрілася з українськими жінками-військовослужбовцями

За останні три роки в реабілітаційному центрі Міноборони Естонії побували понад 80 українців
Президент Естонії Керсті Кальюлайд у своїй резиденції в Таллінні прийняла українських жінок-військовослужбовців, які прибули на реабілітацію в центр Міноборони Естонії "Селі".
Президент Естонії зустрілася з українськими жінками-військовослужбовцями Фото: facebook.com/KerstiKaljulaid

"Селі" приймає ветеранів війни, що триває в Україні. Тепер "Селі" буде піклуватися про п'ятьох українських жінок (військових - ред.) медиків. Всього за останні три роки в "Селі" побували більш ніж 80 українців", - повідомляється на сторінці Президента Естонії у Facebook.

Раніше, посольство України в Естонії повідомляло, що на реабілітацію в Таллінн прибула група українських військовослужбовців-медиків. До складу групи входять жінки-медики, які є військовослужбовцями Збройних сил України, що проходять службу у зоні бойових дій на Донбасі, передає Укрінформ.

Протягом трьох тижнів вони будуть проходити медичну реабілітацію у військовому госпіталі Міністерства оборони Естонської Республіки "Селі" за рахунок коштів естонської сторони.

Нагадаємо, що восени 2017 року глава Сил оборони Естонії генерал Ріхо Террас заявив, що Росія готова до військового втручання в Білорусь, подібно до того, як вона це зробила в Україні, якщо політична ситуація там зміниться в небажаному для Росії напрямку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2018 22:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.