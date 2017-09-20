Росія готова захопити Білорусь, - глава Сил оборони Естонії

Генерал відповів на питання чому Росія проводить військові навчання разом з Білоруссю

Росія готова до військового втручання в Білорусь, подібно до того, як вона це зробила в Україні, якщо політична ситуація там зміниться в небажаному для Росії напрямку.

"Завдання навчань "Запад-2017" і інших спільних військових навчань - максимально пов'язати білоруські збройні сили з російськими. Мета - паралізувати здатність білоруських військових діяти самостійно", - заявив глава Сил оборони Естонії генерал Ріхо Террас в інтерв'ю ERR.

На його думку, подібно до України, Росія планує військові кроки проти Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться. Російські збройні сили і структури безпеки ведуть підготовку до того, щоб в разі необхідності втрутитися і провести військову операцію в Білорусі.

"Планування операції розпочалося в 2014 році", - заявив він.

Терас також вважає, що масштаб навчань "Запад-2017" не відповідає заявам про те, що це відпрацювання антитерористичної операції.

"У навчаннях беруть участь різні військові округи, Балтійський і Північний флот, ракетні війська. Якщо все це є антитерористичною операцією, то це очевидне перебільшення", - заявив Террас.

Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2017" будуть продовжені після 20 вересня і під час навчань росіянами буде відпрацьовано застосування ядерної зброї.