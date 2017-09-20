Росія готова захопити Білорусь, - глава Сил оборони Естонії
"Завдання навчань "Запад-2017" і інших спільних військових навчань - максимально пов'язати білоруські збройні сили з російськими. Мета - паралізувати здатність білоруських військових діяти самостійно", - заявив глава Сил оборони Естонії генерал Ріхо Террас в інтерв'ю ERR.
На його думку, подібно до України, Росія планує військові кроки проти Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться. Російські збройні сили і структури безпеки ведуть підготовку до того, щоб в разі необхідності втрутитися і провести військову операцію в Білорусі.
"Планування операції розпочалося в 2014 році", - заявив він.
Терас також вважає, що масштаб навчань "Запад-2017" не відповідає заявам про те, що це відпрацювання антитерористичної операції.
"У навчаннях беруть участь різні військові округи, Балтійський і Північний флот, ракетні війська. Якщо все це є антитерористичною операцією, то це очевидне перебільшення", - заявив Террас.
Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2017" будуть продовжені після 20 вересня і під час навчань росіянами буде відпрацьовано застосування ядерної зброї.
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