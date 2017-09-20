Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

РФ планує застосувати ядерну зброю на навчаннях "Запад-2017", - Міноборони Польщі

Військова доктрина РФ передбачає можливість нанесення превентивного удару по ймовірному супротивнику
Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2017" будуть продовжені після 20 вересня і під час навчань росіянами буде відпрацьовано застосування ядерної зброї.
РФ планує застосувати ядерну зброю на навчаннях "Запад-2017", - Міноборони Польщі Фото: function.mil.ru

"Навчання продовжаться, на цей раз із застосуванням ядерної зброї, що не було включено в їх програму", - повідомив керівник польського оборонного відомства Антоні Мацеревич в ефірі телеканалу TVP Info.

Мацеревич нагадав, що військова доктрина РФ передбачає можливість нанесення превентивного удару по ймовірному супротивнику.

"Навчання "Запад-2017" є не тільки найбільшими, але й найбільш агресивними і багатофункціональними з усіх навчань Росії за останні 30 років", - підсумував Мацеревич.

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" мають завершитись  20 вересня.

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" проходять з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.

У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2017 07:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.