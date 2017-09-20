РФ планує застосувати ядерну зброю на навчаннях "Запад-2017", - Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2017" будуть продовжені після 20 вересня і під час навчань росіянами буде відпрацьовано застосування ядерної зброї.

"Навчання продовжаться, на цей раз із застосуванням ядерної зброї, що не було включено в їх програму", - повідомив керівник польського оборонного відомства Антоні Мацеревич в ефірі телеканалу TVP Info.

Мацеревич нагадав, що військова доктрина РФ передбачає можливість нанесення превентивного удару по ймовірному супротивнику.

"Навчання "Запад-2017" є не тільки найбільшими, але й найбільш агресивними і багатофункціональними з усіх навчань Росії за останні 30 років", - підсумував Мацеревич.

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" мають завершитись 20 вересня.

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" проходять з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.

У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.