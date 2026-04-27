Естонія закликає ЄС посилити боротьбу з російським вербуванням для терактів

російські розвідники використовують соціальні мережі для вербування сотень європейських громадян і біженців.

Країни Європейського Союзу повинні посилити боротьбу з кампанією москви щодо вербування людей для проведення терактів, заявив глава естонської розвідслужби Гарріс Пуусепп.

Про це повідомляє Financial Times.

За його словами, європейські країни мають швидше і рішучіше реагувати на атаки, підтримувані росією, і частіше залучати винних до судового переслідування. "росія та її спецслужби діятимуть доти, доки ми їм це дозволяємо… Але ми можемо зробити їхні спроби максимально складними і витратними", – наголосив Пуусепп.

Естонія вже показала ефективність суворих тюремних термінів для стримування потенційних вербувальників. "У нас є підтверджена розвіддана, що це стримує осіб, яких росія намагається завербувати. Важливо діяти на ранньому етапі, щоб ситуація не погіршилася", – додав він.

FT зазначає, що російські розвідники використовують соціальні мережі для вербування сотень європейських громадян і біженців, пропонуючи невелику винагороду для участі в атаках, дезінформаційних кампаніях та шпигунських операціях.

Незважаючи на загальні заяви європейських спецслужб про серйозність проблеми, країни ЄС часто сумніваються, чи варто публічно переслідувати винних, щоб не провокувати москву. У багатьох випадках агенти намагаються переманити завербованих на свій бік, а не одразу арештовують.

"Без узгодженого реагування кількість спонсорованих росією атак по всій Європі зростає. росія розглядає Європу як єдину зону операцій", – підсумував Пуусепп.