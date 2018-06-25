Поліція знайшла викрадену в Києві людину
Як повідомляє LB.ua з посиланням на джерело у правоохоронних органах, він отримав легкі тілесні ушкодження, але залишився живим.
Лівійця знайшли на лівому березі, в Дарницькому районі Києва.
У поліції підтвердили те, що чоловіка знайшли.
"Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Зараз із ним працюють оперативники. Правоохоронці встановлюють осіб, які насильно посадили чоловіка у автомобіль, та мовити вчинення злочину", – повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
Нагадаємо, сьогодні 26-річного чоловіка двоє невідомих насильно затягли в автомобіль на вулиці Тургенєвській в центрі Києва. За неофіційними даними, він син фінансового аташе посольства Лівії.
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