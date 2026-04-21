Reuters: рф скоротила видобуток нафти через удари по НПЗ

Іншою причиною є зупинка "Дружби".

росія змушена скоротити видобуток нафти у цьому місяці через атаки українських дронів на порти та нафтопереробні заводи. Це може бути найрізкішим щомісячним падінням видобутку в росії з моменту початку пандемії.

Про це пише Reutersз посиланням на джерела.

Ймовірно, москва скоротила видобуток нафти на 300-400 тисяч барелів на день порівняно із середнім рівнем, що спостерігався в перші місяці року. Іншою причиною скорочення видобутку журналісти називають припинення поставок сирої нафти через трубопровід "Дружба".

Видобуток нафти є основою російської економіки. Як зазначають у Reuters, втрати росіянам допоможе помʼякшити війна в Ірані, яка призвела до підвищення цін на енергоносії.

Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз поставок нафти з росії на 120 000 барелів на добу до кінця року через постійні удари по нафтопереробних заводах та портовій інфраструктурі.

Там заявили, що найближчим часом кремлю може бути важко збільшити виробництво вище рівня початку першого кварталу, враховуючи пошкодження портової та енергетичної інфраструктури.

Сьогодні дрони СБУ атакували нафтостанцію "Самара" у населеному пункті Просвєт та пошкодили там щонайменше п’ять резервуарів, які мали по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.