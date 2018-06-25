У центрі Києва викрали людину, оголошено план "Перехоплення"
Як повідомляють у поліції Києва, близько 12:00 в чергову частину Шевченківського управління почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вул. Тургенівській двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка у автомобіль темного кольору та поїхали з місця події.
"Поліцейські патрулі та слідчо-оперативна група територіального управління поліції відразу прибули на місце події та поспілкувалися зі свідками. Окрім того, у столиці ввели план "перехоплення": розшукується автомобіль "Фольксваген Гольф" темно-синього кольору", – інформують правоохоронці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Нагадаємо, за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, силовики затримали банду викрадачів людей, до складу банди входили чинні правоохоронці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"