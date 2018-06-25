У центрі Києва викрали людину, оголошено план "Перехоплення"

Київські поліцейські розшукують невідомих, які насильно посадили чоловіка в автомобіль на вулиці Тургенівській. Оголошено план "Перехоплення".

Як повідомляють у поліції Києва, близько 12:00 в чергову частину Шевченківського управління почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вул. Тургенівській двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка у автомобіль темного кольору та поїхали з місця події.

"Поліцейські патрулі та слідчо-оперативна група територіального управління поліції відразу прибули на місце події та поспілкувалися зі свідками. Окрім того, у столиці ввели план "перехоплення": розшукується автомобіль "Фольксваген Гольф" темно-синього кольору", – інформують правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, силовики затримали банду викрадачів людей, до складу банди входили чинні правоохоронці.