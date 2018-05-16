Силовики затримали банду викрадачів людей, до якої входили правоохоронці
Члени угруповання займалися рекетом, вимаганням грошей і майна, серед білого дня викрадали людей і катували їх, повідомляє Матіос.
Фото: acebook.com/MatiosAnatolii
Фото: acebook.com/MatiosAnatolii
Фото: acebook.com/MatiosAnatolii
"До складу озброєного злочинного угруповання входили діючі співробітники органів внутрішніх справ, один адвокат", - заявив прокурор.
Також на причетність до діяльності угруповання перевіряються співробітники служби безпеки у Київській області. Діяльність банди координували "кримінальні авторитети", яких розшукують за злочини проти учасників Революції Гідності. Наразі проходять обшуки.
Нагадаємо, що на Запоріжжі четверо поліцейських вчиняли розбійні напади і грабежі. У створене злочинне угруповання входили поліцейські особливого призначення, оперуповноважені та цивільні.
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