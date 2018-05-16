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Силовики затримали банду викрадачів людей, до якої входили правоохоронці

СБУ, МВС і Нацполіція провели 60 обшуків в Києві і області і затримали 9 членів озброєної банди
За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, до складу банди входили чинні правоохоронці.
Силовики затримали банду викрадачів людей, до якої входили правоохоронці Фото: з відкритих джерел

Члени угруповання займалися рекетом, вимаганням грошей і майна, серед білого дня викрадали людей і катували їх, повідомляє Матіос.


Фото: acebook.com/MatiosAnatolii


Фото: acebook.com/MatiosAnatolii


Фото: acebook.com/MatiosAnatolii

"До складу озброєного злочинного угруповання входили діючі співробітники органів внутрішніх справ, один адвокат", - заявив прокурор.

Також на причетність до діяльності угруповання перевіряються співробітники служби безпеки у Київській області. Діяльність банди координували "кримінальні авторитети", яких розшукують за злочини проти учасників Революції Гідності. Наразі проходять обшуки. 

Нагадаємо, що на Запоріжжі четверо поліцейських вчиняли розбійні напади і грабежіУ створене злочинне угруповання входили поліцейські особливого призначення, оперуповноважені та цивільні.

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16 05 2018 16:00
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