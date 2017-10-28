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Порошенко та Волкер домовилися про зміцнення міжнародної присутності на Донбасі

Петро Порошенко і спецпредставник США обговорили ситуацію на Добасі
Президент України Петро Порошенко на зустрічі зі Спеціальним посланником Президента США по Україні Куртом Волкером скоординував дії щодо міжнародної присутності на Донбасі.
Порошенко та Волкер домовилися про зміцнення міжнародної присутності на Донбасі Фото: delfi.lt

"Сторони скоординували подальші кроки щодо зміцнення міжнародної присутності на Донбасі, як у рамках зусиль у Нормандському форматі, так і на міжнародних майданчиках, передусім у Раді Безпеки ООН" - повідомляє прес-служба президента.

Також зазначається, що Порошенко та Волкер обговорили безпекову ситуацію в зоні конфлікту та наголосили на важливості дотримання Мінських домовленостей.

"Сторони приділили значну увагу питанню звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах. Спеціальному посланнику Президента США було передано відповідне звернення членів сімей заручників та висловлено надію на його ефективну підтримку, передусім у контактах з російською стороною, з метою їх якнайшвидшого звільнення та повернення додому", - додають у прес-службі Порошенка.

В АП повідомили, що Волкер підтримав ухвалення парламентом закону "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України".

Цей закон Порошенко підписав 7 жовтня.

Рада у першому читанні підтримала закон №7163 Порошенка "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях у першому читанні".

 

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28 10 2017 12:55
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