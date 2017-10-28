Порошенко та Волкер домовилися про зміцнення міжнародної присутності на Донбасі
"Сторони скоординували подальші кроки щодо зміцнення міжнародної присутності на Донбасі, як у рамках зусиль у Нормандському форматі, так і на міжнародних майданчиках, передусім у Раді Безпеки ООН" - повідомляє прес-служба президента.
Також зазначається, що Порошенко та Волкер обговорили безпекову ситуацію в зоні конфлікту та наголосили на важливості дотримання Мінських домовленостей.
"Сторони приділили значну увагу питанню звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах. Спеціальному посланнику Президента США було передано відповідне звернення членів сімей заручників та висловлено надію на його ефективну підтримку, передусім у контактах з російською стороною, з метою їх якнайшвидшого звільнення та повернення додому", - додають у прес-службі Порошенка.
В АП повідомили, що Волкер підтримав ухвалення парламентом закону "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України".
Цей закон Порошенко підписав 7 жовтня.
Рада у першому читанні підтримала закон №7163 Порошенка "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях у першому читанні".
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