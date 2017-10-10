Набув чинності закон про продовження особливого статусу Донбасу
Дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО продовжено до 10 жовтня 2018 року.
Цей закон діє з 18 жовтня 2014 року, але чинності набула тільки його перша стаття, яка передбачала тимчасове введення - на три роки - особливого порядку в окремих районах, містах, селищах і селах, визначених рішенням Верховної Ради.
При цьому, інші статті закону не набули чинності: про амністію і недопущення кримінального переслідування учасників подій на Донбасі; про право мовного самовизначення жителів Донбасу і можливість використання російської мови в органах державної влади і місцевого самоврядування; про участь органів місцевого самоврядування у призначенні керівників органів прокуратури та судів; про можливість укладення з органами місцевого самоврядування угод про економічний, соціальний і культурний розвиток окремих районів; про особливу державну підтримку відновлення промисловості і інфраструктури; про розвиток транскордонного співробітництва окремих районів з Росією; про створення загонів народної міліції в окремих районах.
Законом визначено, що інші статті діяти з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, яких обрали на позачергових виборах, проведених відповідно до законодавства України з дотриманням міжнародних стандартів їх проведення, дотриманням при цьому прав людини і низки інших умов.
Закон передбачає введення особливого порядку ще на рік, але із застереженням, що він набуде чинності виключно після виконання всіх умов, прописаних у прикінцевих положеннях - особливо в частині, яка стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
У преамбулі закону зазначено, що його ухвалюють з метою створення необхідних умов для продовження процесу мирного врегулювання і створення необхідних умов для розгортання в окремих районах миротворчої операції Організації Об'єднаних Націй.
Нагадаємо, що іншим законопроектом Президент Петро Порошенко запропонував Раді визнати "ДНР" і "ЛНР" окупованими, закріпити пріоритетність Мінських домовленостей і перейменувати АТО. Передбачалося, що продовження дії особливого статусу Донбасу включать у цей проект закону.
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