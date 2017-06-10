Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу, - ВІДЕО

Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.

Спікер Андрій Парубій поставив його на голосування з вилученням частини першої статті сьомої, в якій згадуються Мінські угоди. Також була досягнута домовленість про доповнення до другого читання даного законопроекту положеннями про окупованому Росією Крим.

Решта положень документа залишилися в редакції, внесеної Президентом Петром Порошенко.

У статті 1 документа "ДНР" і "ЛНР" позначені як тимчасово окупована територія, "де збройні сили Росії і окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють окупаційну владу і загальний контроль Російської Федерації".

Військова присутність України на Донбасі названо "заходами щодо забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій і Луганській областях". Вносяться відповідні правки в інші законопроекти, в яких згадується термін "антитерористична операція".

Керівництво силовиками, задіяними в цих заходах, покладається на Об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України.

Закон вступить в силу в день опублікування і буде діяти до кінця особливого періоду, оголошеного в 2014 році.

Голосування пройшло з бійкою біля трибуни, яку влаштував "свободівець" Юрій Левченко. Він намагався докричатися до президії, що цей законопроект порушує Конституцію України.

Головним каменем спотикання у законопроекті №7163 була 7-ма стаття, в якій згадуються Мінські угоди. Депутати фракції "Самопомочі" заявили, що не голосуватимуть за цей "капітуляційний" закон щодо Донбасу, адже вони легалізовують Мінські угоди, підписані терористами. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував законопроект Порошенка до першого читання із застереженням, що будуть напрацьовані пропозиції комітету зі зміни статті 7 законопроекту.

В результаті у четвер депутати билися і блокували президію, однак законопроекту не прийняли. Після цього творці документа погодилися виключити положення про Мінські угоди і включити в нього питання Криму.

Зокрема, документ закріплює пріоритетність виконання безпекових положень Мінських домовленостей. Але для забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях Україна має право залучати особовий склад Збройних сил України та інших військових формувань.

Документ вперше офіційно фіксує, що Російська Федерація є ініціатором збройної агресії проти України та окупантом частини української території. Це означає, що Україна більше не проводить АТО, а вживає заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях.

Згідно із законопроектом, Україна не відповідатиме за дії окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Водночас українська влада збиратиме інформацію про всі порушення, які там здійснюються, аби потім притягти Росію до відповідальності.

За фізичними та юридичними особами зберігається право власності на майно, у тому числі на нерухоме майно і землю на окупованій території, якщо вони здобули його у відповідності до чинного законодавства України.

Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ визначається законопроектом як головний орган, якому будуть підпорядковані сили ЗСУ і всі, кого залучають до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях.

Все інше залишається в рамках, прописаних у Законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Порошенко напередодні подав законопроект, яким пропонує продовжити документ ще на рік.

У документі прописано, що він не шкодить невіддільному сувереному праву України на окупований Росією Крим. Проте в ході обговорення підкреслювали, що цю норму будуть уточнювати в ході доопрацювання до другого читання.

Вчора 5 жовтня Рада закрила засідання, не розглянувши законопроекти про Донбас - №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня.