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Парубій закрив засідання Ради, законопроект про реінтеграцію Донбасу розглядатимуть завтра

Спікер парламента повідомив, що з тексту прибрали згадки про мінські домовленості
Із президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу вилучили норми про мінські домовленості. Проте трибуна залишається заблокованою, тому засідання парламенту закрите.
Парубій закрив засідання Ради, законопроект про реінтеграцію Донбасу розглядатимуть завтра Фото: скрин

"Я хочу вам повідомити, що ми провели нараду, на якій було визначено, що в законі, який перебуває на розгляді, вилучаються пункти, які посилаються на мінські угоди. Це норма, яка мала розблокувати засідання ВР, і це була узгоджена позиція, яку я мав оголосити з трибуни. Тим не менше, трибуна продовжує бути заблокованою. Це неприйнятна ситуація в законі, в якому ми маємо визначити Росію агресором на рівні законодавчого акту, де опір цій позиції, я не можу збагнути, яка логіка в тих людей, які займають цю трибуну", - сказав з трибуни ВР спікер українського парламенту Андрій Парубій, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

За його словами, розгляд документа продовжиться завтра.

"Завтра ми продовжимо розгляд цього законопроекту, але сьогодні засідання ВР я оголошую закритим", - підсумував голова ВРУ.

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.

На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".

Охорону Верховної Ради посилено додатковими силами Нацгвардії та поліції.

 

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05 10 2017 18:55
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