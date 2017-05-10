Парубій закрив засідання Ради, законопроект про реінтеграцію Донбасу розглядатимуть завтра
"Я хочу вам повідомити, що ми провели нараду, на якій було визначено, що в законі, який перебуває на розгляді, вилучаються пункти, які посилаються на мінські угоди. Це норма, яка мала розблокувати засідання ВР, і це була узгоджена позиція, яку я мав оголосити з трибуни. Тим не менше, трибуна продовжує бути заблокованою. Це неприйнятна ситуація в законі, в якому ми маємо визначити Росію агресором на рівні законодавчого акту, де опір цій позиції, я не можу збагнути, яка логіка в тих людей, які займають цю трибуну", - сказав з трибуни ВР спікер українського парламенту Андрій Парубій, трансляцію вів телеканал "112 Україна".
За його словами, розгляд документа продовжиться завтра.
"Завтра ми продовжимо розгляд цього законопроекту, але сьогодні засідання ВР я оголошую закритим", - підсумував голова ВРУ.
Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.
Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".
Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.
Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.
На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".
Охорону Верховної Ради посилено додатковими силами Нацгвардії та поліції.
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