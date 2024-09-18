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Умєров розповів, на що витратять додаткові 500 млрд грн, за які проголосував парламент

18 вересня 2024, 16:53
Умєров розповів, на що витратять додаткові 500 млрд грн, за які проголосував парламент
Фото:pressident.gov.ua
Більша частина з цієї суми піде на виплати захисникам та їх сімʼям.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила дуже важливе для країни рішення – збільшити видатки на оборону у 2024 році на 495,3 мільярда гривень. 
 
Про це він написав у Telegram-каналі.
 
Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни. З цих коштів 274,4 мільярда гривень підуть на виплати нашим захисникам та їх сімʼям. Ще 76,2 мільярда буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність”, – написав Умєров. 
 
Як зазначив міністр, важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння.
Верховна Радавійна в Україніросія окупанти

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