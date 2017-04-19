Рішення в Гаазі є багатообіцяючим, - Порошенко
Відповідну заяву Порошенко висловив журналістам в Лондоні в середу, 19 квітня, повідомляє прес-служба Президента.
Зокрема він сказав, що "сьогоднішнє рішення в Гаазі є багатообіцяючим, коли по обох судових позовах судом була визнана юрисдикція Міжнародного суду в Гаазі".
"Ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху і сподіваємося на успішне розгляд зазначених позовів", - сказав Порошенко.
У той же час в МЗС України вважають конструктивним підхід Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії", незважаючи на те, що він відмовився затверджувати тимчасові заходи у тій частині, що стосується подій на Донбасі.
Про це йдеться у статті заступника міністра закордонних справ України Олени Зеркаль на сайті "Європейської правди".
Зеркаль відзначила, що суд визнав логіку України у підходах до застосування Конвенції щодо протидії фінансуванню тероризму.
"В України є достатньо розуміння, які саме докази ми будемо представляти на стадії слухань по суті", - йдеться у статті.
В МЗС також наголошують, що суд повернувся до питання подій на Сході з власної ініціативи. У пункті 104 рішення суд визначив, що очікує від сторін роботи над повним виконанням Мінського пакету заходів.
"Ми очікуємо, що Російська Федерація невідкладно і повною мірою виконуватиме рішення Суду та припинить порушення міжнародного права по відношенню до України", - зазначила Зеркаль.
В МЗС також закликають всю міжнародну спільноту надзвичайно ретельно стежити за виконанням Росією рішення цього суду та притягати Росію за відповідальність за кожен факт порушення цього рішення.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров заявив, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.
Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН в середу, 19 квітня, оголосив рішенняпо запобіжних заходах в розгляді між Україною і Росією.
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