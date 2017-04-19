Гаазький суд заклав основу трибуналу для Путіна, - Чубаров
"Впевнений, що сьогодні закладені перші практичні міри, які обов'язково приведуть найвищих російських посадовців на чолі з Путіним на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розгляду злочинів, скоєних Росією проти України. А в тому, що такий Міжнародний трибунал буде створений, в мене немає жодних сумнівів", - написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook.
Водночас адвокат, що захищає заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза Микола Полозов написав, що "рішення суду ООН не позбавляє Україну права збирати і представляти в міжнародному суді ООН докази до початку розгляду позову по суті".
Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН в середу, 19 квітня, оголосив рішення по запобіжних заходах в розгляді між Україною і Росією.
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