Гаазький суд заклав основу трибуналу для Путіна, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров, впевнений, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.

"Впевнений, що сьогодні закладені перші практичні міри, які обов'язково приведуть найвищих російських посадовців на чолі з Путіним на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розгляду злочинів, скоєних Росією проти України. А в тому, що такий Міжнародний трибунал буде створений, в мене немає жодних сумнівів", - написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

Водночас адвокат, що захищає заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза Микола Полозов написав, що "рішення суду ООН не позбавляє Україну права збирати і представляти в міжнародному суді ООН докази до початку розгляду позову по суті".

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН в середу, 19 квітня, оголосив рішення по запобіжних заходах в розгляді між Україною і Росією.