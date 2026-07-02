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ПОЛІТИКА

Експерти ООН попередили, що уряди не встигають за розвитком ШІ

02 липня 2026, 14:57
Експерти ООН попередили, що уряди не встигають за розвитком ШІ
Фото: з відкритих джерел
Pаконодавці не встигають реагувати на розвиток технології, адже чинні механізми регулювання створювалися для повільніших змін.

Розвиток штучного інтелекту відбувається настільки швидко, що чинні системи державного регулювання не встигають за ним. Такого висновку дійшла Незалежна міжнародна наукова група ООН з питань ШІ у своєму першому звіті.

Про це пише Engadget.

Документ підготували напередодні Глобального діалогу ООН щодо управління штучним інтелектом, який розпочнеться 6 липня в Женеві. Автори звіту зазначають, що складність завдань, які здатні виконувати сучасні моделі ШІ, подвоюється кожні кілька місяців.

У звіті наголошується, що штучний інтелект вже допомагає прискорювати розробку ліків і вакцин, ранню діагностику захворювань, зокрема раку молочної залози, а також прогнозування продовольчих криз. Водночас експерти звертають увагу на нові ризики: ШІ використовують для створення порнографічних дипфейків без згоди людей, зокрема матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, а також для генерації переконливої дезінформації та підтримки кіберзлочинців під час атак.

Окремо у звіті йдеться про те, що деякі моделі можуть підтримувати шкідливі переконання користувачів замість того, щоб їм заперечувати, що в окремих випадках може призвести до серйозних наслідків, зокрема суїцидальної поведінки.

Автори пояснюють, що законодавці не встигають реагувати на розвиток технології, адже чинні механізми регулювання створювалися для повільніших змін. Звіт закликає посилити незалежну оцінку систем ШІ, міжнародну співпрацю та запровадити спільні стандарти безпеки і прозорості. Без належних запобіжників ШІ може посилити нерівність, сприяти поширенню дезінформації та загрожувати правам людини.

У документі також зазначено, що більшість сучасних систем ШІ розробляють у США та Китаї, тоді як країнам, що розвиваються, часто бракує інфраструктури та фахівців, щоб повною мірою скористатися їхніми можливостями.

штучний інтелектООН

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