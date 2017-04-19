Суд ООН вводить запобіжні заходи тільки по одній частині позову України до Росії

Міжнародний суд ООН в середу, 19 квітня, оголосив рішення по забезпечувальних заходів в розгляді між Україною і Росією.

Відповідно до думки суддів, докази України про фінансування Росією тероризму - недостатні, тому в забезпечувальні заходи по цій частині позову відмовлено, інформує "LB.ua".

Суд вирішив, що Україна не довела, що Росія порушила ст. 2 Міжнародної конвенції по боротьбі з тероризмом, а саме не надала наявності вмила в діях Росії по фінансуванню терористів на сході України.

"На цьому етапі розгляду справи Україна не надала доказів, які б демонстрували належним чином, що ці елементи є правдоподібними", - оголосив голова суду Ронні Абраам.

У той же час суд вирішив забезпечувальні заходи по іншій частині позову України в РФ - про дискримінацію етнічних українців і кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, він зобов'язав Росію дозволити роботу Меджлісу кримськотатарського народу і надати доступ до навчання українською мовою в Криму.

Як на Росію, так і на Україну покладено зобов'язання виконувати мінські домовленості.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Раніше ООН сформувала трибунал для розслідування справи діяльності Росії в Криму.