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Росія таємно розмістила нові ракети, всупереч договору із США, - ЗМІ

Про його місцезнаходження не повідомляється. Імовірно, йдеться про ракети SSC-X-8
Росія таємно розмістила крилаті ракети, незважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, укладений між Москвою і Вашингтоном в 1987 році.
Росія таємно розмістила нові ракети, всупереч договору із США, - ЗМІ Фото:hromadske.ua

Представники адміністрації заявили, що росіяни в даний час мають два батальйони заборонених крилатих ракет. Один з них до цих пір знаходиться на полігоні "Капустін Яр" в Астраханській області. Це відомий ще за часів Радянського Союзу полігон, де випробовують балістичні ракети, -  пише The New York Times з посиланням на посадових осіб в адміністрації президента США.

За даними джерела у Вашингтоні, інший ракетний полігон Росія розмістила в грудні минулого року. Про його місцезнаходження не повідомляється. Імовірно, йдеться про ракети SSC-X-8.

Кожен ракетний батальйон включає чотири мобільні пускові установки і великий запас ракет. Пускова установка при цьому "сильно нагадує" установку для ракетних комплексів "Іскандер", які дозволені відповідно до міжнародного договору.

Раніше повідомляли, що російський військовий корабель "Віктор Леонов" було помічено під час патрулювання східного узбережжя США.

 
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14 02 2017 21:05
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