Росія таємно розмістила нові ракети, всупереч договору із США, - ЗМІ
Представники адміністрації заявили, що росіяни в даний час мають два батальйони заборонених крилатих ракет. Один з них до цих пір знаходиться на полігоні "Капустін Яр" в Астраханській області. Це відомий ще за часів Радянського Союзу полігон, де випробовують балістичні ракети, - пише The New York Times з посиланням на посадових осіб в адміністрації президента США.
За даними джерела у Вашингтоні, інший ракетний полігон Росія розмістила в грудні минулого року. Про його місцезнаходження не повідомляється. Імовірно, йдеться про ракети SSC-X-8.
Кожен ракетний батальйон включає чотири мобільні пускові установки і великий запас ракет. Пускова установка при цьому "сильно нагадує" установку для ракетних комплексів "Іскандер", які дозволені відповідно до міжнародного договору.
Раніше повідомляли, що російський військовий корабель "Віктор Леонов" було помічено під час патрулювання східного узбережжя США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків