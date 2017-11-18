Росія знову заблокувала розслідування в ООН застосування хімзброї в Сирії

З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже 11 разів ветувала резолюцію щодо цієї країни в Раді Безпеки ООН

Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала японський проект резолюції щодо продовження роботи спільного механізму ООН і Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Проект резолюції, запропонований Японією, мав продовжити роботу Об'єднаного слідчого механізму під керівництвом ООН на 30 днів, щоб дати час для переговорів щодо більш широкого компромісу. Однак, РФ скористалася правом вето, повідомляє AP.

"Росія витрачає наш час, Москва не погодиться на механізм, який може довести використання хімічної зброї її союзником, сирійським режимом", - заявила представник США при ООН Ніккі Хейлі.

З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже 11 разів ветувала резолюцію щодо цієї країни в Раді Безпеки ООН. Крім РФ, проти японського проекту проголосувала Болівія, а Китай утримався.

Як відомо, Японія висунула свою пропозицію після того, як Росія у четвер заблокувала резолюцію США.

Раніше Росія внесла власний проект резолюції, але відкликала його 16 листопада після того, як інші члени РБООН висловилися проти того, щоб по ньому пройшло голосування відразу після розгляду американського документа, який в результаті отримав підтримку 11 членів РБ ООН.

Нагадаємо, на початку квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися. За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.