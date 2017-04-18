США підняли винищувачі, щоб перехопити російські бомбардувальники біля берегів Аляски

Американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на урядові джерела.

"Два Ту-95 пролетіли на відстані близько 100 миль (160 км) від американського острова Кадьяк і в 280 милях (450 км) на північний захід від бази ВПС США Elmendorf. Вперше з моменту обрання Дональда Трампа президентом Америки, Москва направила бомбардувальники так близько до межі США", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на перехоплення російських бомбардувальників ВПС США направили два винищувачі F-22 і літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3. Літаки летіли паралельними курсами близько 12 хвилин, перш ніж обидва Ту-95 розвернулися і повернулися на свою базу в східній частині Росії.

Нагадаємо, 12 квітня Росія підняла стратегічні бомбардувальники в напрямку Японії, що стало однією з ознак посилення напруженості в регіоні. Ця провокація відбувалася на тлі офіційного візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви.

Крім цього, у Сполучених Штатів "немає захисту" від крилатих ракет наземного базування, які нещодавно були розгорнуті Росією.