Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США підняли винищувачі, щоб перехопити російські бомбардувальники біля берегів Аляски

Бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, наблизилися до кордону США
Американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.
США підняли винищувачі, щоб перехопити російські бомбардувальники біля берегів Аляски Фото: mil.ru

Про це повідомляє Fox News з посиланням на урядові джерела.

"Два Ту-95 пролетіли на відстані близько 100 миль (160 км) від американського острова Кадьяк і в 280 милях (450 км) на північний захід від бази ВПС США Elmendorf. Вперше з моменту обрання Дональда Трампа президентом Америки, Москва направила бомбардувальники так близько до межі США", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на перехоплення російських бомбардувальників ВПС США направили два винищувачі F-22 і літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3. Літаки летіли паралельними курсами близько 12 хвилин, перш ніж обидва Ту-95 розвернулися і повернулися на свою базу в східній частині Росії.

Нагадаємо, 12 квітня Росія підняла стратегічні бомбардувальники в напрямку Японії, що стало однією з ознак посилення напруженості в регіоні. Ця провокація відбувалася на тлі офіційного візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви.

Крім цього, у Сполучених Штатів "немає захисту" від крилатих ракет наземного базування, які нещодавно були розгорнуті Росією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2017 23:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.