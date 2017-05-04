У США "немає захисту" від масового запуску нових російських ракет - американський генерал
Про це заявив Конгресу високопоставлений американський генерал Джон Хайтен, передає Голос Америки.
Він попередив, що російська ракетна система "може загрожувати більшій частині континентальної Європи" і що у США "немає від неї захисту", особливо в тому, що стосується оборони європейських союзників. Розгортання ракети "викликає тривогу", і США "повинні зрозуміти, що з цим робити", сказав Хайтен.
Генерал підтвердив, що розгорнувши ракету, Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, поставив під заборону американські та російські ракети наземного базування цього типу. Хайтен заявив, що США повинні вести розмову з Росією з позиції сили, і виступив за модернізацію збройних сил для зміцнення американських позицій.
"Одинична крилата ракета наземного базування не несе значної загрози США або нашим союзникам", – сказав Хайтен, виступаючи у комітеті Сенату з питань збройних сил. Однак "це говорить про початок розгортання структури, яка може представляти загрозу у майбутньому", - додав він.
Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Росія таємно розмістила крилаті ракети, незважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, укладений між Москвою і Вашингтоном в 1987 році.
Згодом глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США поки не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі і в Сирії.
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