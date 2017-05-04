У США "немає захисту" від масового запуску нових російських ракет - американський генерал

У Сполучених Штатів "немає захисту" від крилатих ракет наземного базування, які нещодавно були розгорнуті Росією.

Про це заявив Конгресу високопоставлений американський генерал Джон Хайтен, передає Голос Америки.

Він попередив, що російська ракетна система "може загрожувати більшій частині континентальної Європи" і що у США "немає від неї захисту", особливо в тому, що стосується оборони європейських союзників. Розгортання ракети "викликає тривогу", і США "повинні зрозуміти, що з цим робити", сказав Хайтен.

Генерал підтвердив, що розгорнувши ракету, Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, поставив під заборону американські та російські ракети наземного базування цього типу. Хайтен заявив, що США повинні вести розмову з Росією з позиції сили, і виступив за модернізацію збройних сил для зміцнення американських позицій.

"Одинична крилата ракета наземного базування не несе значної загрози США або нашим союзникам", – сказав Хайтен, виступаючи у комітеті Сенату з питань збройних сил. Однак "це говорить про початок розгортання структури, яка може представляти загрозу у майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Росія таємно розмістила крилаті ракети, незважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, укладений між Москвою і Вашингтоном в 1987 році.

Згодом глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США поки не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі і в Сирії.