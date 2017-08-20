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Суд відпустив затриманого начальника Волинської митниці

Кривицькому інкримінують причетність до продажу нерозмитненого асфальтоукладача, зберігання записувального пристрою і отримання хабара
Начальника Волинської митниці Віктора Кривицького, якого у п'ятницю, 17 серпня, затримали за трьома звинуваченнями, вночі проти 20 серпня Луцький міськрайонний суд відпустив під особисте зобов'язання.
Суд відпустив затриманого начальника Волинської митниці Фото: з відкритих джерел

Згідно з рішенням суду, Кривицький зобов'язаний прибувати на виклики до слідчого, суду, здати свій закордонний паспорт. Інших зобов'язань судом на нього не покладено. Від виконання обов'язків Кривицького не відсторонили, - повідомляє "112 Україна".

Волинська прокуратура напередодні звернулася до суду з клопотанням заарештувати підозрюваного. Кривицькому інкримінують причетність до продажу нерозмитненого асфальтоукладача, що завдало бюджету 300 тисяч гривень збитків, зберігання записувального пристрою і отримання хабара.

"Є два інспектори митниці, котрим оголошено про підозру, котрі безпосередньо отримували кошти на кордоні й частину з яких надалі було вилучено в керівника митниці. В одному випадку - 50 доларів, в іншому випадку - 50 євро", - повідомив заступник прокурора Волинської області Сергій Єфремов.

Захисник підозрюваного Сергій Мась заявив про наявність доказів того, що звинувачення є сфальсифікованими. Він зазначив, що для людини, яка обіймає таку посаду, отримання хабара в 50 доларів - нонсенс. Сам начальник митниці та водій, який був присутнім під час обшуків, стверджують, що гроші підкинули.

Спочатку прокуратура просила домашній арешт, потім - 60 діб у СІЗО. Аргументи - тяжкий злочин, а підозрюваний може чинити тиск на підлеглих або сховатися.

Підозрюваний запевняє, що в його відстороненні зацікавлені контрабандисти й сірі імпортери.

Начальника Волинської митниці ДФС Віктора Кривицького затримали в Ковелі. Під час обшуку головного митника області вилучили 500 доларів, 500 євро та 8 тисяч гривень. Також правоохоронці провели обшук на робочому місці чиновника. Він затриманий за ч.3 ст 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Відразу після затримання Кривицькому стало зле, його відвезли до лікарні.

Кривицький обіймає посаду начальника Волинської митниці ДФС із кінця 2016 року.   

 

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20 08 2017 19:50
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