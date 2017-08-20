Суд відпустив затриманого начальника Волинської митниці

Начальника Волинської митниці Віктора Кривицького, якого у п'ятницю, 17 серпня, затримали за трьома звинуваченнями, вночі проти 20 серпня Луцький міськрайонний суд відпустив під особисте зобов'язання.

Згідно з рішенням суду, Кривицький зобов'язаний прибувати на виклики до слідчого, суду, здати свій закордонний паспорт. Інших зобов'язань судом на нього не покладено. Від виконання обов'язків Кривицького не відсторонили, - повідомляє "112 Україна".

Волинська прокуратура напередодні звернулася до суду з клопотанням заарештувати підозрюваного. Кривицькому інкримінують причетність до продажу нерозмитненого асфальтоукладача, що завдало бюджету 300 тисяч гривень збитків, зберігання записувального пристрою і отримання хабара.

"Є два інспектори митниці, котрим оголошено про підозру, котрі безпосередньо отримували кошти на кордоні й частину з яких надалі було вилучено в керівника митниці. В одному випадку - 50 доларів, в іншому випадку - 50 євро", - повідомив заступник прокурора Волинської області Сергій Єфремов.