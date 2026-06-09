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Полковника армії Конго засудили до смертної кари за вбивство експертів ООН

09 червня 2026, 12:49
Полковника армії Конго засудили до смертної кари за вбивство експертів ООН
Фото: Укрінформ
Оскільки в Конго не проводять страт із 2003 року, на практиці вирок буде замінено на довічне ув’язнення.
Військовий суд Демократичної Республіки Конго засудив полковника армії до смертної кари за участь у змові з метою вбивства двох експертів ООН у центральній частині країни майже десять років тому.
 
Про це пише Reuters.
 
Під час першого судового процесу у 2022 році полковник Жан де Дьє Мамбвені отримав 10 років ув’язнення за ненадання допомоги людям у небезпеці та невиконання наказів. Однак військові прокурори подали апеляцію, заявивши, що його відповідальність була значно більшою. Вищий військовий суд у Кіншаса погодився з цими аргументами. Тому суд визнав Мамбвені винним у воєнному злочині – умисному вбивстві, встановивши, що він активно координував злочин. За це його було засуджено до смертної кари.
 
Оскільки в Конго не проводять страт із 2003 року, на практиці вирок буде замінено на довічне ув’язнення.
 
Експерти ООН Заїда Каталан, громадянка Швеції та Чилі, та Майкл Шарп зі США, розслідували масові вбивства в регіоні Касаї. 12 березня 2017 року їх зупинили бойовики угруповання Камуїна Нсапу біля мосту неподалік села Мойо-Мусіла. Після цього їх відвели до лісової місцевості та розстріляли. Тіла загиблих знайшли через 16 днів.
 
Судове рішення, яке підбиває підсумок майже дев’ятирічного розгляду справи, також залишило чинними смертні вироки десяткам бойовиків цього угруповання, винесені ще у 2022 році. Спочатку прокурори відкидали припущення про причетність державних службовців до злочину. Проте згодом були заарештовані Мамбвені та низка інших посадовців, яких слідство звинуватило у співпраці з повстанцями.
 
У січні Human Rights Watch заявила, що процес 2022 року проігнорував відеодокази, які свідчили про допомогу урядових агентів у спрямуванні експертів до місця засідки.

 

ООНсуд

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