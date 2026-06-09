Полковника армії Конго засудили до смертної кари за вбивство експертів ООН

Оскільки в Конго не проводять страт із 2003 року, на практиці вирок буде замінено на довічне ув’язнення.

Військовий суд Демократичної Республіки Конго засудив полковника армії до смертної кари за участь у змові з метою вбивства двох експертів ООН у центральній частині країни майже десять років тому.

Під час першого судового процесу у 2022 році полковник Жан де Дьє Мамбвені отримав 10 років ув’язнення за ненадання допомоги людям у небезпеці та невиконання наказів. Однак військові прокурори подали апеляцію, заявивши, що його відповідальність була значно більшою. Вищий військовий суд у Кіншаса погодився з цими аргументами. Тому суд визнав Мамбвені винним у воєнному злочині – умисному вбивстві, встановивши, що він активно координував злочин. За це його було засуджено до смертної кари.