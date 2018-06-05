CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПольський автобус, що перевозив паломників з боснійського Меджугор’я до Жешува, загорівся на автостраді у Хорватії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Хорватії на дорозі загорівся польський автобус з паломниками
В результаті пожежі ані водій, ані пасажири не постраждали
Фото: rmf24.pl
Обставини події з’ясовує поліція. За даними свідків, а також власників фірми-перевізника, загоряння сталося у багажному відділенні автобуса, - повідомляє RMF24.
В цей час в автобусі перебували 46 осіб.
В результаті пожежі ані водій, ані пасажири не постраждали.
Після появи вогню автобус зупинився. Всі пасажири змогли вийти на вулицю. Як зазначається, гасити вогонь вже було пізно.
Автобус мав повні баки, оскільки тільки вирушив до Жешува. Пасажири втратили весь багаж, у багатьох погоріли документи і гроші.
Нагадаємо, унаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у п'ятницю вранці постраждали 54 людини.
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