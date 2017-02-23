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У Львові відбудеться конференція "TEDx-Lviv "Думай глобально, дій локально"

Конференція відбудеться 4 березня на "Арені Львів"
Тема цьогорічної події: "Думай глобально, дій локально", що сфокусована на різноманітності жителів Львова, відтак тут будуть представлені всі сфери життя: музика, театр, прикладні, природничі, суспільні науки й IT.
У Львові відбудеться конференція "TEDx-Lviv "Думай глобально, дій локально" Ілюстрація: tedxlviv.com.ua

Що таке TEDx?

Що таке TED? Це вийняткова неприбуткова конференція cформована на ідеях, вартих поширення. Конференція TED славиться своїми лекціями (TED Talks), які охоплюють технології, розваги, дизайн, природничі науки, мистецтво, освіту, культуру, бізнес, глобальні проблеми та сталий розвиток — широкі сфери тем, що разом формують наше майбутнє.

В захопленні ідеями вартими поширення, TED створив програму TEDx. TEDx – це локальна незалежна конференція, що збирає людей разом, задля поширення нових прогресивних думок, це світова спільнота, яка вірить у те, що ідеї можуть змінювати світ.

Про що TEDxLviv?

Тема конференції — "Думай глобально, дій локально". Організатори хочуть показати, що Львів може створювати нові творчі тенденції та розвивати різні сфери життя, а не просто слідувати глобальним трендам. Головна мета — показати, як "маленька" людина може змінити увесь світ. Адже Львів є столицею інновацій в Україні. Тут є найбільш інноваційні університети, підприємства та сильні start-up спільноти.

Докладніше про конференцію, її спікерів та реєстрацію ви можете дізнатися за посиланням: http://tedxlviv.com.ua/#promo

Квитки доступні тут: https://ticketclub.com.ua/event/3747/

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23 02 2017 10:38
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