У Львові відбудеться конференція "TEDx-Lviv "Думай глобально, дій локально"
Що таке TEDx?
В захопленні ідеями вартими поширення, TED створив програму TEDx. TEDx – це локальна незалежна конференція, що збирає людей разом, задля поширення нових прогресивних думок, це світова спільнота, яка вірить у те, що ідеї можуть змінювати світ.
Про що TEDxLviv?
Тема конференції — "Думай глобально, дій локально". Організатори хочуть показати, що Львів може створювати нові творчі тенденції та розвивати різні сфери життя, а не просто слідувати глобальним трендам. Головна мета — показати, як "маленька" людина може змінити увесь світ. Адже Львів є столицею інновацій в Україні. Тут є найбільш інноваційні університети, підприємства та сильні start-up спільноти.
Докладніше про конференцію, її спікерів та реєстрацію ви можете дізнатися за посиланням: http://tedxlviv.com.ua/#promo
Квитки доступні тут: https://ticketclub.com.ua/event/3747/
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