У МОЗ назвали можливу дату запровадження гарантованого пакету медпослуг

Також щорічно уряд буде встановлювати тариф покриття для спеціалізованої ланки меддопомоги

Повний пакет медичних послуг гарантованих державою на всіх трьох ланках меддопомоги можуть запровадити у 2019 році

Про це на прес-конференції сказав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, повідомляє "Укрінформ".

"Технічно для розгортання цієї системи потрібен час. Необхідно три роки, якщо сьогодні ми запустимо первинну медичну допомогу, в 2018 році ми перейдемо на договори, то лише в 2019 рік ми зможемо запровадити гарантований пакет медичних послуг в повному обсязі. Тобто перший такий пакет буде прийнятий 15 вересня 2018 року Кабінетом міністрів", - сказав Ковтонюк.

Заступник міністра зазначив, що відтермінування прийняття пакету документів призведе до того, що Україна повернеться до запровадження реформи системи охорони здоров'я у 2021-2022 роках.

Законопроектом про державні фінансові гарантії передбачається, що держава буде стовідсотково покривати первинну, екстрену та паліативну допомогу.

Також щорічно уряд буде встановлювати тариф покриття для спеціалізованої ланки меддопомоги.

Передбачається і тариф співоплати з державою за спеціалізовану медичну послугу як пацієнтом, так і місцевими громадами, благодійними, міжнародними фондами та страховими компаніями.

Держава встановлює ці тарифи у вересні кожного року. Для громадян, які не можуть зробити співоплату за медпослуги на вторинній та третинній ланці, будуть існувати програми адресної допомоги.

Не покриваються державою такі послуги як естетична медицина, доросла стоматологія, крім невідкладної допомоги, ліки з недоказаною ефективністю, звернення до спеціалістів без направлення лікаря первинної ланки.

Документ передбачає створення Національної служби здоров'я, яка буде оплачувати надання медичних послуг кожному конкретному пацієнту закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності.