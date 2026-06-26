Естонія виділяє ще €125 тисяч на енергетику України

Загальна допомога сягнула €2,75 млн.

Естонія вносить додаткові €125 тис. до Фонду підтримки енергетики України, завдяки чому загальний обсяг допомоги від країни становить €2,75 млн.

Про це повідомило естонське Міністерство закордонних справ.

У відомстві наголосили на важливості зміцнювати захист енергетичних об'єктів і підвищувати стійкість системи енергопостачання на тлі ударів рф. "Естонія незмінно підтримує енергетичний сектор України, надавши понад €3 млн у вигляді пожертв, обладнання та технічної допомоги, щоб допомогти підтримувати роботу критично важливих систем", – додали в естонському МЗС.

Нагадаємо, уряд Швеції також ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму майже 1,5 млрд крон (близько €140 млн) на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою. Крім того, на четвертому засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ у Гданську партнери оголосили про нові внески на загальну суму €375 млн на допомогу українському енергетичному сектору.