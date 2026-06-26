У МЗС Польщі заявили, що позбавлення Зеленського ордена було помилкою

Водночас глава МЗС Польщі нагадав, що остаточне рішення щодо вступу України до ЄС вимагатиме підпису президента Польщі, тому Києву доведеться переконувати Варшаву.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, назвавши його "неадекватним" і таким, що принизило українського лідера.

Про це глава польської дипломатії заявив в інтерв'ю TVN24.

Коментуючи скандал навколо рішення президента України назвати один із підрозділів Сил спеціальних операцій на честь Героїв УПА, Сікорський зазначив, що Зеленський міг обрати іншу назву, враховуючи чутливість цього питання для Польщі.

"УПА боролася проти радянської влади, але також вбивала поляків. Можливо, варто було обрати конкретного героя, який боровся проти радянської окупації", – сказав міністр.

Водночас він наголосив, що реакція польської сторони була надмірною.

"Наша відповідь також була неадекватною, бо принизила особисто президента України", – заявив Сікорський.

За його словами, якби президент Кароль Навроцький звернувся до нього за порадою, він запропонував би іншу відповідь. Зокрема, альтернативою могло б стати перейменування аеропорту в Ясьонці на честь жертв УПА, що, на його думку, стало б більш збалансованим кроком.

Сікорський також вважає, що рішення Навроцького позбавило його можливості вести конструктивний діалог із президентом України, яка продовжує протистояти російській агресії.

Водночас глава МЗС Польщі нагадав, що остаточне рішення щодо вступу України до ЄС вимагатиме підпису президента Польщі, тому Києву доведеться переконувати Варшаву підтримати майбутній договір про членство.

19 червня Навроцький у своєму зверненні повідомив, що все-таки позбавив Зеленського ордена. На тлі позбавлення Зеленського ордена міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від польської нагороди – Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Наступного дня керівник ОП Кирило Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", а посол України в Польщі Василь Боднар – від Кавалерського хреста.

20 червня Зеленський повідомив, що повертає орден Навроцькому поштою.

Після цього від ордена Білого Орла відмовилися другий, третій і п'ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко й Петро Порошенко.

Лідер опозиційної польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.