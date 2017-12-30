У США жінка здала пальто в секонд-хенд з $17 тисячами у кишені
Співробітниця секонд-хенду перевіряла одяг і виявила у кишенях пальто 4 конверти з готівкою, - повідомляє Algemeiner.
Вона повідомила про це своїй керівниці, котра наказала відшукати і зв'язатись з тим, хто передав пальто магазину.
Нею виявилась 78-річна мешканка Далласу, вдова, яка віддала у секонд-хенд пальто чоловіка після його смерті.
На одному з конвертів був напис, по якому працівники секонд-хенду змогли віднайти жінку.
Власниця магазину зізнається, що вони могли забрати ці гроші собі. "Але це було б неправильно, ми вирішили повернути їх", — розповіла вона.
Жінка, котрій повернули гроші, сказала, що уявлення не мала про кошти. На її думку, гроші міг сховати її покійний чоловік. На знак вдячності вона передала магазину $1 тисячу.
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