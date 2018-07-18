Уряд проведе ретельні перевірки всіх лісгоспів для припинення контрабанди

Кабінет міністрів України дав доручення Державній аудиторській службі, Державній фіскальній службі, Держгеокадастру провести ретельні перевірки всіх лісгоспів України.

"І ще одне звернення буде до наших партнерів по ЄС, для того, щоб вони надали нам доступ до інформації проте який ліс заїжджав на територію Євросоюзу. Ми побачимо, що звідси виїжджали дрова, а туди заїжджав ліс-кругляк", - заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 18 липня, інформує "Громадське".