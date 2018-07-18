БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет міністрів України дав доручення Державній аудиторській службі, Державній фіскальній службі, Держгеокадастру провести ретельні перевірки всіх лісгоспів України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд проведе ретельні перевірки всіх лісгоспів для припинення контрабанди
Зокрема перевірять накладні, їхніх підписантів, прізвищ митників, які пропускали деревну на експорт
Фото: depositphotos / lucidwaters
"І ще одне звернення буде до наших партнерів по ЄС, для того, щоб вони надали нам доступ до інформації проте який ліс заїжджав на територію Євросоюзу. Ми побачимо, що звідси виїжджали дрова, а туди заїжджав ліс-кругляк", - заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 18 липня, інформує "Громадське".
Нагадаємо, з України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини, ніж з будь-якої іншої країни світу і більше, аніж із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, разом узятих.
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