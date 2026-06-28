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Німеччина може повернути обов'язковий призов

28 червня 2026, 11:11
Німеччина може повернути обов'язковий призов
Фото: з вільного доступу
Якщо добровольців для Бундесверу не вистачатиме, влада готова знову запровадити обов'язкову військову службу для чоловіків уже до 2027 року.
Німеччина може повернути обов'язкову військову службу для чоловіків, якщо добровільний набір до армії не дозволить досягти запланованого збільшення чисельності Бундесверу. Остаточне рішення можуть ухвалити вже наступного року, а сам призов здатен повернутися до 2027-го.
 
Про це заявив голова комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп, пише The Telegraph.
 
За його словами, добровільна модель може виявитися недостатньою для виконання амбітних планів із розширення німецької армії.
 
"Якщо нам не вдасться досягти цих цілей шляхом добровільного вступу на військову службу, нам доведеться
 
За його словами, оцінити ефективність нової системи набору мають у першій половині наступного року. Якщо добровольців буде замало, уряд розглядатиме повернення призову. Відповідне рішення, за словами Рьовекампа, необхідно ухвалити до 31 липня наступного року.
 
Німеччина призупинила обов'язкову військову службу ще у 2011 році. Однак після повномасштабного вторгнення росії в Україну Берлін суттєво переглянув підхід до питань оборони.
 
За словами Рьовекампа, нинішнє покоління молодих німців майже не брало участі в суспільній дискусії про необхідність оборони країни. Водночас політик попередив, що росія потенційно може бути готовою до нападу на одну з країн НАТО вже до 2029 року, тому Німеччина повинна заздалегідь зміцнювати свої збройні сили. Раніше цього року в Німеччині запрацювала нова модель військової служби. Вона передбачає, що чоловіки призовного віку повинні заповнювати анкету щодо фізичної підготовки та проходити медичне обстеження. При цьому уряд залишив за собою право повернути обов'язковий призов, якщо добровільний набір не виправдає очікувань.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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