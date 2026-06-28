Іран атакував військові об'єкти США в Кувейті та Бахрейні
28 червня 2026, 09:55
Фото: DW
У КВІР кажуть про "нищівну відповідь", якщо удари продовжаться.
Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атакував безпілотниками й ракетами військові об’єкти США в Кувейті та Бахрейні у відповідь на нещодавні американські атаки.
Про це повідомляє Anadolu Ajansı та Центральне командування США.
У КВІР заявили, що під ударом опинилися "ключові військові об’єкти США", зокрема авіабаза "Алі аль-Салем" у Кувейті та штаб П'ятого флоту країни в Бахрейні. Операція, як передає агентство, відбулася після того, як війська США атакували п'ять іранських прибережних позицій.
В Ірані заявили, що США зіткнуться з "рішучішими діями", а будь-які майбутні атаки з боку американців, незалежно від їх масштабу, викличуть "нищівну відповідь".
Напередодні Центральне командування США заявило, що американські військові завдали ударів по іранських цілях за вказівкою президента Дональда Трампа – "у пряму відповідь на продовження іранської агресії".
"Американські військові літаки атакували іранську військову інфраструктуру спостереження, системи зв'язку, об'єкти протиповітряної оборони, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди", – йдеться у заяві військових.