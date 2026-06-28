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Іран атакував військові об'єкти США в Кувейті та Бахрейні

28 червня 2026, 09:55
Іран атакував військові об'єкти США в Кувейті та Бахрейні
Фото: DW
У КВІР кажуть про "нищівну відповідь", якщо удари продовжаться.
Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атакував безпілотниками й ракетами військові об’єкти США в Кувейті та Бахрейні у відповідь на нещодавні американські атаки.
 
 
У КВІР заявили, що під ударом опинилися "ключові військові об’єкти США", зокрема авіабаза "Алі аль-Салем" у Кувейті та штаб П'ятого флоту країни в Бахрейні. Операція, як передає агентство, відбулася після того, як війська США атакували п'ять іранських прибережних позицій.
 
В Ірані заявили, що США зіткнуться з "рішучішими діями", а будь-які майбутні атаки з боку американців, незалежно від їх масштабу, викличуть "нищівну відповідь".
 
Напередодні Центральне командування США заявило, що американські військові завдали ударів по іранських цілях за вказівкою президента Дональда Трампа – "у пряму відповідь на продовження іранської агресії".
 
"Американські військові літаки атакували іранську військову інфраструктуру спостереження, системи зв'язку, об'єкти протиповітряної оборони, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди", – йдеться у заяві військових.

 

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