Іран атакував військові об'єкти США в Кувейті та Бахрейні

У КВІР кажуть про "нищівну відповідь", якщо удари продовжаться.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атакував безпілотниками й ракетами військові об’єкти США в Кувейті та Бахрейні у відповідь на нещодавні американські атаки.

У КВІР заявили, що під ударом опинилися "ключові військові об’єкти США", зокрема авіабаза "Алі аль-Салем" у Кувейті та штаб П'ятого флоту країни в Бахрейні. Операція, як передає агентство, відбулася після того, як війська США атакували п'ять іранських прибережних позицій.

В Ірані заявили, що США зіткнуться з "рішучішими діями", а будь-які майбутні атаки з боку американців, незалежно від їх масштабу, викличуть "нищівну відповідь".