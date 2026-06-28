Безпілотники атакували Краснодарський край рф
28 червня 2026, 09:15
Фото: росЗМІ
Під ударом опинився НПЗ.
Безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. Там виникла пожежа.
Про це повідомили губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв та російські ЗМІ.
За його словами, крім пожежі на НПЗ, внаслідок атаки по місту Слов’янськ-на-Кубані були пошкоджені лінія електропередач та газова труба. Через падіння уламків безпілотників також пошкоджені кілька будинків, каже Кондратьєв.
"Уламки БпЛА впали також у хуторі Трудобеліковському Красноармійського району. Там пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждала одна людина, якій надали необхідну допомогу на місці", – заявив губернатор.
Про атаку безпілотників також заявив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв. За його словами, дорогу на виїзді з Ярославля в бік Москви перекрили.
Як стверджують телеграм-канали, під ударом опинився Ярославський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств росії.