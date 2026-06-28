Безпілотники атакували Краснодарський край рф

Під ударом опинився НПЗ.

Безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. Там виникла пожежа.

Про це повідомили губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв та російські ЗМІ.

За його словами, крім пожежі на НПЗ, внаслідок атаки по місту Слов’янськ-на-Кубані були пошкоджені лінія електропередач та газова труба. Через падіння уламків безпілотників також пошкоджені кілька будинків, каже Кондратьєв.

"Уламки БпЛА впали також у хуторі Трудобеліковському Красноармійського району. Там пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждала одна людина, якій надали необхідну допомогу на місці", – заявив губернатор.