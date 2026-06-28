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Безпілотники атакували Краснодарський край рф

28 червня 2026, 09:15
Безпілотники атакували Краснодарський край рф
Фото: росЗМІ
Під ударом опинився НПЗ.
Безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. Там виникла пожежа.
 
Про це повідомили губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв та російські ЗМІ.
 
За його словами, крім пожежі на НПЗ, внаслідок атаки по місту Слов’янськ-на-Кубані були пошкоджені лінія електропередач та газова труба. Через падіння уламків безпілотників також пошкоджені кілька будинків, каже Кондратьєв.
 
"Уламки БпЛА впали також у хуторі Трудобеліковському Красноармійського району. Там пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждала одна людина, якій надали необхідну допомогу на місці", – заявив губернатор.
 
Про атаку безпілотників також заявив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв. За його словами, дорогу на виїзді з Ярославля в бік Москви перекрили.
 
Як стверджують телеграм-канали, під ударом опинився Ярославський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств росії.

 

НПЗвійна в Україніросія окупанти

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