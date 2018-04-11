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В Ірані почалися масові антиамериканські протести

Іранці спалюють американські прапори та портрети Дональда Трампа
В Ірані у неділю, 4 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти нових санкцій з боку США, які почнуть діяти наступного тижня.
В Ірані почалися масові антиамериканські протести Фото: farsnews.com

За даними іранської влади, у протестах взяли участь мільйони людей, пише DW. Перед будівлею колишнього посольства США в Тегерані протестувальники спалювали портрети президента США Дональда Трампа, американські прапори та доларові купюри, скандували "Смерть Америці".

"Наше послання цьому дивному президенту США: пане Трампе, ніколи не погрожуйте Ірану", – заявив генерал "Корпусу вартових Ісламської революції" Мохаммад Алі Джафарі. За його словами, "економічна війна" Вашингтона є новою спробою повалення Ісламської республіки, але Іран переможе.

Протестний марш спочатку був присвячений річниці штурму посольства США в Тегерані в 1979 році радикальними іранськими студентами. Мітинги з нагоди цієї події проходять в Ірані щороку. Але протести відбулися на тлі нових санкцій, які США запроваджують проти Ірану.


Фото: farsnews.com

Нагадаємо, санкції США, спрямовані насамперед проти нафтової та банківської сфер Ірану, почнуть діяти 5 листопада. Попри ці заходи, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана без ризику санкцій.

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04 11 2018 20:25
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