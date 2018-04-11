В Ірані почалися масові антиамериканські протести
За даними іранської влади, у протестах взяли участь мільйони людей, пише DW. Перед будівлею колишнього посольства США в Тегерані протестувальники спалювали портрети президента США Дональда Трампа, американські прапори та доларові купюри, скандували "Смерть Америці".
"Наше послання цьому дивному президенту США: пане Трампе, ніколи не погрожуйте Ірану", – заявив генерал "Корпусу вартових Ісламської революції" Мохаммад Алі Джафарі. За його словами, "економічна війна" Вашингтона є новою спробою повалення Ісламської республіки, але Іран переможе.
Протестний марш спочатку був присвячений річниці штурму посольства США в Тегерані в 1979 році радикальними іранськими студентами. Мітинги з нагоди цієї події проходять в Ірані щороку. Але протести відбулися на тлі нових санкцій, які США запроваджують проти Ірану.
Фото: farsnews.com
Нагадаємо, санкції США, спрямовані насамперед проти нафтової та банківської сфер Ірану, почнуть діяти 5 листопада. Попри ці заходи, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана без ризику санкцій.
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