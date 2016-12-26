За рік в зоні АТО загинули 467 українських бійців

При цьому бойові втрати склали 211 військовослужбовців, небойові - 256 бійців

Упродовж року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.

При цьому бойові втрати склали 211 військовослужбовців, небойові - 256 бійців. Про це повідомили в прес-службі ЗСУ, інформує ВВС Україна.

Раніше, 6 грудня, глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що з початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло 3064 представники силових структур, з яких 2636 - бійці ЗСУ. З цієї кількості бойові втрати склали 2148 осіб.

Військові також повідомили про втрату більше ніж 100 одиниць техніки впродовж 2016 року.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 83 смерті мирних громадян на Донбасі в період з січня по листопад 2016.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що внаслідок російської агресії в Україні загинуло близько 7,5 тис цивільних.