За рік в зоні АТО загинули 467 українських бійців
При цьому бойові втрати склали 211 військовослужбовців, небойові - 256 бійців. Про це повідомили в прес-службі ЗСУ, інформує ВВС Україна.
Раніше, 6 грудня, глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що з початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло 3064 представники силових структур, з яких 2636 - бійці ЗСУ. З цієї кількості бойові втрати склали 2148 осіб.
Військові також повідомили про втрату більше ніж 100 одиниць техніки впродовж 2016 року.
Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 83 смерті мирних громадян на Донбасі в період з січня по листопад 2016.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що внаслідок російської агресії в Україні загинуло близько 7,5 тис цивільних.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: