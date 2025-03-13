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ПОЛІТИКА

Forbes: росіяни просунулись у Курській області, але ЗСУ контратакують на інших напрямках

13 березня 2025, 10:34
Forbes: росіяни просунулись у Курській області, але ЗСУ контратакують на інших напрямках
iakursk.ru
"Українці контратакують у всіх трьох секторах, відвойовуючи території, які обійшлися росії в десятки тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки".

Аналітик Forbes Девід Акс наголосив, що російські окупанти отримали перевагу у Курській області та відкинули українських військових, однак це не характеризує ситуацію по всій лінії фронту.

У своєму матеріалі для Forbes він розповів, що на інших ділянках наступальні операції рф або застопорилися, або "зрушили назад" через рішучі українські контратаки. 

Однією з останніх масштабних операцій рф був наступ на схід від Сіверська. Втім, ЗСУ за допомогою мін, безпілотників і артилерії швидко розправилися з довгою штурмовою колоною. Тоді на російські позиції повернулися 18 машин з 41, і навіть ті були пошкоджені. Також було ліквідовано — вбито або поранено — 159 росіян. 

За словами Акса, така ситуація є типовою для останніх російських штурмів на сході: "Українці контратакують у всіх трьох секторах, відвойовуючи території, які обійшлися росії в десятки тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки". 

Курська область — місце, куди росіяни сьогодні спрямовують свої найкращі сили, зокрема елітну групу БпЛА Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон". Через це армія рф на півдні виснажена, чим сьогодні користуються Сили оборони. 

Та Акс не відкидає того, що баланс на сході України може знову змінитися, якщо росіяни виконають своє завдання у Курській області. Тоді "Рубікон" зможуть передислокувати. Та війська рф, ймовірно, захочуть наступати одразу на кількох ділянках в регіоні, тож їм потрібно буде більше сил, аби відновити імпульс. 

війнаЗСУКурськ

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