Текст законопроекту В'ятровича про святкові та вихідні дні з'явився у вільному доступі

Український інститут національної пам'яті опублікував на своєму сайті текст законопроекту про державні свята, пам'ятні дати і жалобні дні.

Згідно з проектом, в Україні буде 9 неробочих святкових днів: Шевченків день 9 березня, День пам'яті і примирення 8 травня, День Конституції 28 червня, День незалежності 24 серпня, День сім'ї в другу п'ятницю вересня, День захисника України 14 жовтня, а також Новий рік, Різдво і Великдень.

Фото:memory.gov.ua

Також встановлено 10 святкових днів, які будуть робочими: День першої незалежності та Соборності 22 січня, День героїв Крут 29 січня, День Герба 25 лютого, День Гімну 10 березня, День перемоги над нацизмом 9 травня, День матері у другу неділю травня, День Прапора 24 липня, День хрещення України-Русі 28 липня, День української писемності та мови 9 листопада, День Гідності та Свободи 21 листопада.

Трійці, Міжнародного жіночого дня, Дня міжнародної солідарності трудящих не повинно бути серед свят, на думку авторів законопроекту.

Крім того, пропонують встановити 7 жалобних робочих днів: День Героїв Небесної Сотні 20 лютого, День пам'яті жертв аварії на ЧАЕС 26 квітня, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня, День пам'яті жертв політичних репресій у третю неділю травня, День пам'яті жертв комуністичного та нацистського режимів 23 серпня, День пам'яті жертв Голодомору в четверту суботу листопада.

Законопроект пропонує президентові України привести укази у відповідність, оскільки деяких свят, які пропонує УІНП, зараз не існує, інші - носять іншу назву, а треті - святкуються в інший день (наприклад, зараз День державного прапора відзначають 23 серпня).

Після прийняття законопроекту буде скасовано практику перенесення вихідного дня на наступний робочий за винятком так званих традиційних свят - Нового року, Різдва та Великодня.

Нагадаємо, нині в Україні 11 державних свят (і 12 вихідних, оскільки День праці відзначають два дні). Якщо свято припадає на вихідний день, то українці відпочивають і наступного робочого дня. Крім того, є два святкових цикли - новорічний і травневий, кожен з яких може тривати близько тижня.

Український інститут національної пам'яті - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері відновлення та збереження національної пам'яті українського народу.

Раніше iPress.ua. повідомляв, що Український інститут національної пам'яті підготував законопроект про скасування в Україні державних свят 8 березня, 1 і 9 травня.