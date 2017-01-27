В'ятрович пропонує скасувати травневі вихідні для українців
"Я думаю, що нам не варто говорити про таке державне свято, як 1 травня. Також поступово і точно треба переводити акцент з 9 травня на 8 травня. Також я переконаний, що не варто робити державним і святковим днем 8 березня", - заявив директор інституту Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Апострофу".
За словами історика, Український інститут національної пам'яті вже розробив відповідний проект закону "Про державні свята в Україні".
"Найближчим часом будемо виставляти на громадське обговорення це питання. Головним завданням в цьому напрямку буде, дійсно, впорядкування цих свят, тому що у нас календар наповнений якимись новими українськими національними святами, а старі радянські свята все одно залишаються. Усе це потребує певного впорядкування. Я думаю, що цього року депутати підтримають нашу ініціативу і ухвалять цей закон", - заявив В'ятрович.
На його думку, на держаному рівні мають відзначатися лише ті свята, які присвячені подіям, що були переломними та надзвичайно важливими для України як держави, наприклад, День незалежності й День Конституції. "А не якісь свята, які залишилися нам у спадок від радянського минулого", - додав історик.
В'ятрович пригадав, якою великою перемогою для України була відмова від 23 лютого.
"Це свято вже майже зникло, і показником того є бізнес і комерція, які теж переорієнтувалися. Тобто 14 жовтня абсолютно поступово витісняє те, що стосувалося 23 лютого. З часом 14 жовтня повністю приживеться і буде саме тим днем, у який ми будемо згадувати захисників України, захисників в широкому сенсі", - зазначив директор інституту національної пам'яті
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко пропонував відзначати свято Дня захисника України, яке вперше країна святкуватиме 14 жовтня, під гаслом "Сила нескорених".
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