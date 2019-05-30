Під Києвом влаштують середньовічні маневри та покажуть дивовижних тварин

З 31 травня до 2 червня Древній Київ в Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує гостей на цікаву та пізнавальну шоу-програму. На відвідувачів чекають лицарські поєдинки, майстер-класи, кінно-трюкові виступи, середньовічні забави. А також виставка домашніх тварин, живий вокал, веселі ігри, конкурси, хороводи, катання на конях та багато іншого з життя середньовічного міста.

Завітавши до "Парку Київська Русь" гості на власні очі побачать Древній Київ V-XIII століть, який відтворюється в натуральному розмірі на основі наукових знань

Завітавши до "Парку Київська Русь" гості на власні очі побачать Древній Київ V-XIII століть, який відтворюється в натуральному розмірі на основі наукових знань. Тут можна відчути атмосферу Київської Русі, просочену величчю перемог, грандіозністю середньовічних споруд і доброзичливістю жителів Древнього Києва.

Відвідувачі побачать монументальну оборонну споруду "Заборола" довжиною близько 300 метрів, Михайлівські ворота висотою 21 метр, садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми та трибуни, відтворений унікальний дерев'яний християнський храм Х століття, насолодяться експозиціями під відкритим небом і експонатами в музеях.

31 травня та 1 червня в Князівстві пройде Фестиваль Середньовіччя XIV-XVI століть "Combat Platoon II". У Древній Київ з'їдуться відважні лицарі та прекрасні дами серця - учасники фестивалю, які не просто захоплюються вивченням історії за книжками, а й проживають її. За стінами Київського Дитинця вони розіб'ють справжній середньовічний табір, і на два дні оживе європейське місто XIV-XVI століть. Завдяки екскурсії в табір кожен бажаючий на власні очі побачить, яким насправді було життя Середньовічної Європи.

Таке видовище можна побачити тільки в Древньому Києві та тільки під час цього фестивалю, адже він збере реконструкторів, які ретельно, з максимальною достовірністю відтворюють наряди, побут, зброю та життя Середньовіччя. Гості Князівства зможуть не тільки насолодитися яскравими костюмами, а і зробити яскраві фото.

У суботу, 1 червня на території Князівства відбудуться середньовічні бойові маневри. Лицарі проведуть поєдинки, відпрацюють прийоми бою з використанням древкової зброї, покажуть техніку конвоювання та влаштують облогу фортеці. Також відвідувачі дізнаються багато цікавого про древні ремесла, про виготовлення різних видів тканин, про середньовічні жіночі та чоловічі костюми та навіть про моду на жіночі головні убори XIV-XV століть. Гості Древнього Києва зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й самим взяти участь в середньовічних забавах таких, як лапта, метання важких предметів, танці та хороводи.

У суботу та неділю, 1 і 2 червня, пройдуть Фестиваль собак "Волохаті лапки" та кінне шоу. В ці дні головними героями Древнього Києва будуть не князі та богатирі, а їхні вірні супутники та добрі друзі – унікальні коні історичних порід з Княжої стайні, а також собаки – від мініатюрних до величезних, від найпухнастіших до не надто.

Фестиваль "Волохаті лапки" буде цікавий і власникам собак, і всім бажаючим відпочити в атмосфері величної архітектури Київської Русі, відвідавши майстер-класи та музеї на території. На ристалищі Древнього Києва відбудеться захоплююче шоу з собаками. Змагання пройдуть в номінаціях: "Презентація" (розповідь про собаку, про її здібності), "Послух" (вміння собаки піддаватися дресируванню), "Оригінальність" (незвичайні та цікаві здібності, трюки у виконанні собаки, показові виступи). На переможців чекають цікаві призи від князя.

Взяти участь у фестивалі можуть всі бажаючі, приїхавши до "Парк Київська Русь" разом зі своїм вихованцем і зареєструвавшись в організаторів змагань.

Фестиваль "Волохаті лапки" - це не просто виставка собак, а справжнє живе спілкування з братами нашими меншими. Захід пройде під патронатом Великого Київського Князя Володимира і буде цікавим не тільки професіоналам, але і всім любителям тварин і активного сімейного відпочинку на природі.

Після нагородження переможців програму продовжать знайомство з кіньми рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні, а також запальні танці та інтерактивні ігри та конкурси серед відвідувачів. Також протягом будуть проходити призові вікторини дня для дорослих і дітей на знання світу собак.

Також 1 і 2 червня гостям Князівства представлять нову шоу-програму "Небесні коні". Коні рідкісних стародавніх порід вразять відвідувачів бездоганним виконанням запаморочливих трюків. Звичайно, в тісному тандемі з досвідченими каскадерами - акторами кінно-трюкового театру. Кожен гість зможе підійти до цих прекрасних коней, погладити їх, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

У Древньому Києві кожен знайде заняття до душі. Гості можуть постріляти з лука та викарбувати монету "на щастя". У Княжій костюмерній можна приміряти історичні костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію. На любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" та канатний спуск "Політайло". А для дітей – яскравий безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Відпочити та скуштувати смачних напоїв та страв з багаття, приготованих як за середньовічними, так і за сучасними рецептами, можна в Княжій корчмі, в Питній "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

При бажання продовжити свою подорож до Середньовіччя ще на день, можна залишитися на ніч в комфортабельному будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00 і триватиме орієнтовно до 20:00.

Ціна вхідних квитків:

повний квиток для дорослого: 31 травня - 170 грн., 1-2 червня - 200 грн.,

для пенсіонерів та студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 60 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Древній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com