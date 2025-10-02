5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс

Війна між США і Китаєм, ймовірно, розпочнеться не з оголошення, а з низки прорахунків, вважає головний редактор та президент журналу National Security Гаррі Казіаніс, який раніше обіймав посаду старшого директора з питань національної безпеки в Центрі національних інтересів (CFTNI), заснованому Річардом Ніксоном. Він виокремив 5 випадків, з яких може розпочатися повномасштабна війна США та Китаю, та як їм можна запобігти. Ці 5 проблемних зон дійсно можуть стати приводом для військових дій між обома претендентами на глобальне лідерство, але чи можна запобігти цій війні, якщо одна зі сторін прагнутиме її попри все? Гаррі Казіаніс на це не дає відповіді.

Війни між великими державами рідко починаються з формального рішення воювати. Вони починаються з нічного інциденту, хибно розтлумаченого сигналу, тиску внутрішньої аудиторії, яка вимагає рішучих дій, і військової машини, яка вже рушила. Суперництво між США і Китаєм не є винятком.

Збройні сили діють у безпосередній близькості по всьому західному Тихому океану; столиці обох країн надсилають сигнали стримування, які виглядають провокаційними для іншої сторони; обидві країни покладаються на швидкі цикли прийняття рішень, що залишають мало часу для ретельного аналізу. У таких умовах виокремлюються п'ять гарячих точок. Жодна не гарантує війни. Кожна пропонує ймовірний шлях, за яким інцидент перетворюється на кризу, криза – на випробування, а випробування – на збройну війну.

1. Південно-Китайське море: напруга в сірій зоні досягла критичної точки

Південно-Китайське море є найактивнішою у світі лабораторією для застосування примусу, що не досягає порогу війни. Берегові охорони, морські міліції та військово-морські ескорти діють пліч-о-пліч навколо рифів, мілин та бурових майданчиків. Водяні гармати, лазери, таран, небезпечні зближення – це щоденні заголовки новин. Додайте до цього операції США із забезпечення свободи судноплавства, патрулювання союзників та літаки, що збирають розвіддані вздовж перевантажених повітряних коридорів.

Як це починається. Звичайний патруль стикається з незвично агресивним перехопленням. Постріл водомета виводить з ладу корабель невеликого союзника; блокувальний маневр чіпляє ніс есмінця США; або потік повітря від гвинта гелікоптера збиває моряків у море. Життя людей у небезпеці. По радіо лунають звинувачення. Камери знімають.

Чому ситуація загострюється. За лічені години внутрішнє обурення в постраждалій країні змушує владу публічно пообіцяти захищати суверенітет. Пекін бачить у цьому можливість або пастку. Вашингтон стикається з питаннями про надійність альянсів. До району прямує більше кораблів, щоб "стабілізувати" ситуацію; над регіоном кружляють літаки. У переповнених мілких водах маса сил не є стабільністю – вона є мультиплікатором помилок.

Шлях до війни. Попереджувальний постріл, призначений для стримування, помилково сприймається як атака. Пошкоджений корабель починає тонути; рятувальники дістаються до нього лише після другого зіткнення. Ракети ще не застосовані, але це не надовго. Місцевий командир, впевнений, що діє в оборонних цілях, запускає ракети малої дальності, щоб змусити супротивника відступити. Політичний простір для деескалації звужується до мінімуму. Протягом доби обидві столиці розглядають можливість ударів за межами району, де стався інцидент, щоб відновити стримуючий ефект – саме так місцеві іскри перетворюються на регіональні пожежі.

Що може цьому запобігти. Чіткі, відпрацьовані правила поведінки між береговою охороною та військово-морськими силами; ширші буфери навколо ризикованих маневрів; заздалегідь узгоджені схеми кризових дзвінків, які відкриваються на тактичному рівні, а не лише гарячі лінії керівників; та видима присутність третьої сторони (наприклад, нейтральні рятувальні та медичні ресурси), що знижує політичну ціну відступу.

2. Тайвань: примус переходить межі

Криза навколо Тайваню є найбільш обговорюваним шляхом до війни і, можливо, найбільш гнучким. Ймовірним першим кроком буде не десантна операція, а кампанія примусу: навчання без попередження, прольоти ракет, кібератаки, постійні повітряні та морські патрулі, що створюють квазіблокаду. Вашингтон і його партнери реагують повітряними перевезеннями, попередженнями про санкції та постійною присутністю.

Як все починається. "Митний огляд " на морі перетворюється на зупинку і захоплення торгового судна; винищувач НВАК пролітає в заборонену зону і стикається з тайванським літаком; ракети оточують острів і закривають ключові повітряні коридори. Неправильно налаштований пакет цілей, пошкоджений навігаційний канал або надто завзятий пілот перетворюють залякування на смертельну помилку.

Чому ситуація загострюється. Кожна сторона має червоні лінії, які навмисно розмиті. Тайбей відмовляється приймати фактичну карантинну зону; Пекін відмовляється приймати те, що він вважає викликом суверенітету. Лідери США відчувають необхідність принаймні епізодично підтримувати відкритість повітряних і морських шляхів – "коридорів свободи ", які супроводжують кораблі та літаки США і їх союзників. Логіка примусу і логіка захисту стикаються.

Шлях до війни. Ескортний есмінець США потрапляє в поле зору радара берегової батареї і реагує м'якими заходами ураження; сусідній ракетний катер сприймає це як загрозу і відкриває вогонь. США збивають ракету, що наближається; осколки вбивають моряків на кораблі третьої країни. Наступного дня НВАК запускає далекобійні ракети по авіабазах, які підтримували конвой; американські літаки вражають радар, який їх наводив. За 48 годин криза блокади перетворилася на взаємні удари по засобах примусу: датчиках, злітних смугах, танкерах, дронах.

Що може цьому запобігти. Тихі, докризові концепції коридорів – чітко оголошені канали для гуманітарного та комерційного руху з визначеними правилами супроводу; багатосторонні санкції за порушення нейтральності коридору; та залаштункова хореографія, яка дозволяє кожній стороні оголосити перемогу на внутрішньому рівні, одночасно зменшуючи темп перельотів та бойових стрільб.

3. Острови Сенкаку та Дяоюйдао: альянс посилює тиск

Незаселені острови Сенкаку/Дяоюйдао у Східно-Китайському морі перебувають під управлінням Японії, але на них претендує Китай. Вони мають важливе значення, оскільки знаходяться під захистом оборонного договору між США і Японією, а також тому, що за останнє десятиліття патрулювання в цьому районі стало більш інтенсивним і наполегливим. Порівняно з Південно-Китайським морем, тут діють більш професійні актори, а ставки вищі через зобов'язання за договором.

Як це починається. Сезонний пік риболовлі та патрулювання приводить три групи кораблів у одну невелику зону: судна японської берегової охорони, китайські катери правоохоронних органів з міліцейськими траулерами поблизу та спостерігачі ВМС США. В результаті зіткнення між кораблями супротивників одна людина гине у воді; незначне зіткнення перетворюється на серйозну подію, коли спалахує пожежа. У хаосі японський гелікоптер отримує сигнал від сусіднього радара про наведення на нього вогню; Токіо розцінює це як загрозу і попереджає про вжиття контрзаходів.

Чому ситуація загострюється. Токіо не може поступитися в питаннях управління; Пекін не може легітимізувати "іноземну окупацію ". Вашингтон повинен дати зрозуміти, що договір поширюється на напади на японські кораблі, які виконують адміністративні функції. Усі три уряди стикаються з внутрішнім тиском, який змушує їх займати тверду позицію, і всі три вважають, що інші два уряди першими поступляться.

Шлях війни. Китайський ракетний есмінець, який наблизився занадто близько, потрапляє в поле зору японського радара управління вогнем. Зробивши різкий поворот, командир корабля робить попереджувальний постріл; японський корабель відповідає серією пострілів, що виводять корабель з ладу; є жертви. США розгортають есмінець протиповітряної оборони та бойові повітряні патрулі. Ракети на материку переходять у режим підвищеної готовності; японські та американські бази готуються до обстрілу. Ще один неправильний крок, і договір перетворює місцеву суперечку на конфлікт за участю багатьох сторін.

Що може цьому запобігти. Постійна комісія з представниками всіх трьох сторін, яка збирається протягом декількох годин у нейтральному місці; заздалегідь узгоджені домовленості про рятування та медичну допомогу незалежно від вини; та сезонні зони уникнення конфліктів, які поважають усі сторони, з чіткими санкціями, що не вимагають застосування військової сили.

4. Небезпечне перехоплення в повітрі: новий момент EP-3.

У 2001 році китайський винищувач зіткнувся з американським розвідувальним літаком EP-3 над Південно-Китайським морем. Китайський пілот загинув; екіпаж США здійснив аварійну посадку і був затриманий, а потім звільнений. Замініть цю аналогічну кризу реаліями 2025 року: більше польотів, швидші терміни, прямі трансляції та соціальні медіа, які використовують обурення як зброю.

Як це починається. Повільний, громіздкий американський літак-розвідник летить у міжнародному повітряному просторі поблизу чутливого китайського навчання. Винищувач J-20 здійснює небезпечний близький проліт, щоб висловити невдоволення, зачіпає крило, і обидва літаки раптово потрапляють у небезпечну ситуацію. Винищувач падає; екіпаж США повідомляє про аварійну ситуацію і змінює курс на найближчу злітно-посадкову смугу – на острові, який контролює Пекін, або на базі в третій країні.

Чому ситуація загострюється. Кожна секунда транслюється в прямому ефірі. Наративи закріплюються в режимі реального часу: одна сторона бачить безрозсудну провокацію, інша –небезпечне переслідування. Пошуково-рятувальні засоби обох сторін кидаються на допомогу і зближуються. Рятувальний гелікоптер отримує попередження; сигнальна ракета неправильно інтерпретується; над водою лунають постріли.

Шлях до війни. Рятувальний човен виводиться з ладу; член екіпажу, що потрапив у біду, затримується "для допиту "; обурені заяви ставлять лідерів у безвихідне становище. Літаки повертаються озброєні «для самозахисту». Наступне перехоплення закінчується ракетним пострілом – виправданим як захист з боку стрільця, але розглянутим як агресія з боку цілі. Протягом 24 годин фокус уваги зміщується з початкової прикрості на захист рятувальних і пошукових сил, при цьому обидві сторони готують удари по сусідніх аеродромах і радіолокаційних станціях.

Що може цьому запобігти. Професійні стандарти перехоплення, яких дотримуються обидві сторони; постійні спільні тренування з етикету повітря-повітря; заздалегідь складені плани дій SAR, які визначають, хто куди прямує і які частоти використовувати; а також розуміння того, що аварійні посадки не змінюють суверенітету. І найголовніше – гаряча лінія, яка працює на рівні командирів ескадрилій, а не лише на найвищому рівні.

5. Морська аварія на морі: метал стикається з металом

Сучасні військові кораблі іноді маневрують небезпечно близько один до одного – це підтверджують фотографії. Додайте до цього автономні системи, електронну війну, яка може на короткий час заплутати датчики, та екіпажі, які складаються з людей. Аварії трапляються.

Як це починається. Два есмінці слідують один за одним через вузьку протоку. Кожен намагається "відтіснити " іншого від запланованого курсу, не вступаючи в контакт. Миттєва втрата керування або неправильно розрахований поворот призводять до зіткнення металу з металом. У результаті зіткнення пошкоджується контейнер з ракетою, який вибухає; моряки отримують поранення; невелика пожежа загрожує пороховому складу.

Чому ситуація загострюється. Обидва капітани викликають допомогу; обидві країни направляють на місце події додаткові кораблі та літаки; обидві оголошують зони заборони доступу. Вступає в дію нервова логіка самооборони – озброюються точкові засоби оборони, заряджаються гармати, гелікоптери літають низько, щоб виявити пошкодження. Необережні розмови на відкритих каналах зв'язку записуються і через кілька хвилин повторно транслюються.

Шлях до війни. Команду з ліквідації пошкоджень помилково приймають за десантну групу; лунають постріли. Інший корабель відповідає ракетою ближнього радіусу дії, щоб покласти край уявній загрозі. Незначне зіткнення, яке можна було б заперечити, перетворюється на явну перестрілку. Підкріплення прибуває з постійними наказами запобігати подальшій "агресії ", і випадкове зіткнення стає першою битвою війни, яку жодна зі сторін не планувала.

Що могло б запобігти цьому. Надійні угоди типу INCSEA (Інциденти на морі), що визначають мінімальні відстані, правила проходження та протоколи відновлення; дані, подібні до даних з натільних камер (відео з кабіни/мосту з надійною позначкою часу), що передаються після інцидентів; та покарання для екіпажів, які порушують професійні стандарти, достатньо публічне, щоб відлякувати наслідувачів.

Чому 2025 рік є небезпечнішим за 2001 рік

Три структурні зміни роблять ескалацію конфлікту швидшою і важчою для контролю сьогодні.

Швидкість поширення інформації. Кожен є мовником; обурення виникає миттєво. Лідери втрачають розкіш двозначності – те, що дає час у дипломатії, може виглядати як слабкість для онлайн-аудиторії. Політика повинна враховувати хвилини, а не дні, для формування реакції на інцидент.

Масові ланцюги знищення. Космос, кіберпростір, ракети великої дальності та дрони створюють стислі часові рамки. Спокуса "превентивно " засліпити сенсори супротивника є великою, але засліплення не відрізняється від підготовки до удару – це ескалація сама по собі.

Крихкі захисні бар'єри. Механізми діалогу між військовими існують, але часто не працюють саме тоді, коли вони потрібні, або є занадто високими, щоб діяти швидко. Без відпрацьованих протоколів на рівні підрозділів навіть ідеальні гарячі лінії лідерів можуть зателефонувати занадто пізно.

Чотири сходинки, які перетворюють інциденти на війни

У всіх п'яти гарячих точках ескалація, як правило, проходить однакові етапи.

Тертя. Небезпечні маневри, близьке перехоплення або юридичні виклики.

Збитки. Люди постраждали або обладнання втрачено; внутрішня аудиторія стає жорсткішою.

Захист. Прибувають підкріплення; з'являються зони обмеженого доступу та супровід; зброя переходить із режиму готовності до режиму бойової готовності.

Покарання. Одна сторона намагається відновити стримування за допомогою видимого, обмеженого удару – часто по датчиках або злітних смугах. Інша сторона відповідає тим самим. Тепер обидві сторони вбивають тих, хто сприяє конфлікту, і логіка більш широкої кампанії бере гору.

Завдання політики полягає в тому, щоб перервати ескалацію – в ідеалі до третьої сходинки.

Як не допустити, щоб іскра переросла у вогонь

Кодифікуйте поведінку, коли контакти є рутинними. Опублікуйте та практикуйте стандарти повітряного та морського перехоплення; включіть їх у навчання, а не лише в меморандуми. Дисципліна на висоті 500 футів запобігає дипломатії на 5-му поверсі.

Зробіть гарячі лінії тактичними та дублюючими. Від командира ескадрильї до командира ескадрильї; від командира есмінця до командира есмінця. Додайте контролерів, які володіють мовою, та резервні канали на випадок заглушення або відключення.

Заздалегідь домовтеся про рятування. Пошук і рятування – це сфера, де гуманітарний інстинкт і національна гордість стикаються. Спільні процедури та нейтральні спостерігачі рятують життя і утримують зброю в тиші, поки людей витягують з води.

Розумно використовуйте змішану присутність. Судна та літаки третіх сторін (з нейтральних держав або регіональних партнерів) можуть знизити напругу, документуючи поведінку та пропонуючи варіанти виходу з ситуації, що дозволяють зберегти обличчя.

Практикуйте деескалацію як місію. Навчання повинні включати вправи з припинення дій та хореографію відходу, з винагородою для екіпажів, які вирішують сценарій без ескалації. Культура слідує за стимулами.

Уточніть червоні лінії – тихо. Публічна невизначеність може бути корисною; приватна ясність є життєво важливою. Кожна столиця повинна знати, які дії викличуть певну реакцію, а які – ні. Невизначеність без ясності за лаштунками – це рецепт для неправильного тлумачення.

Чому "випадковий" не означає "неминучий"

Зараз модно говорити, що війна є неминучою. Це не так. Та сама близькість, яка породжує ризик, також створює рутину та відносини, які можна використовувати. Пілоти, які неодноразово бачать ті самі екіпажі супротивника, неохоче виявляють повагу; командири кораблів, які спілкуються безпосередньо, можуть усунути конфлікти простою мовою. Виклик є політичним: стримування вимагає твердості; стабільність вимагає стриманості. Обидві сторони можуть співіснувати, якщо лідери інвестують у непривабливі механізми утримання від конфлікту.

Сувора реальність у разі провалу стримування

Якщо війна розпочнеться, вона не залишиться невеликою надовго. Обидві сторони будуть наносити удари по об'єктах, що забезпечують їхню діяльність, – супутниках, радарах, логістичних центрах, оскільки цього вимагає сучасна доктрина. Економіка регіону зазнає потрясінь, морські шляхи звузяться, столиці союзників будуть змушені робити вибір. Це не аргумент на користь поступливості в кризових ситуаціях, а аргумент на користь серйозного управління кризовими ситуаціями до їхнього виникнення. Ціна імпровізації в перші 72 години вимірюватиметься життями, авторитетом і роками відновлення.

Висновок

Війна між США і Китаєм, швидше за все, розпочнеться через невдачі і неправильні рішення, а не через офіційне рішення. П'ять описаних тут гарячих точок – примус у Південно-Китайському морі, криза блокади Тайваню, конфронтації навколо островів Сенкаку, небезпечні перехоплення в повітрі та морські аварії – мають однакову структуру: інтенсивні операції, неоднозначні правила, швидка політика і стислі військові терміни.

Запобігання війні – це не м'якість, а стратегія. Це означає професійну поведінку екіпажів, чіткість рішень керівників та практичні протоколи на випадок, коли камера зафіксує щось більше, ніж просто браваду. Шлях до перемоги у війні – це її запобігання. Шлях до запобігання – це підготовка до інциденту, а не лише до бою.

Джерело: National Security Journal