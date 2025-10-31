Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі

Україна, схоже, визначилася з майбутнім основним бойовим літаком для ВПС, обравши шведський винищувач JAS 39 Gripen. Такий вибір пояснюється не лише технічними характеристиками літака, але й геополітичним чинником: Україна робить ставку на Європу як свого основного партнера. Про це у National Security Journal розповідає д-р Роберт Фарлі з Університету Кентуккі, який викладає курси з безпеки та дипломатії. Він вважає, що у такий спосіб Україна створює незаперечну реальність: Україна будуватиме сучасні ВПС як стримувальний фактор проти майбутньої російської агресії, незалежно від того, що про це думають у Москві чи Вашингтоні.

Україна обрала винищувач Saab Gripen для майбутніх Повітряних сил, про що свідчать повідомлення про укладення історичної угоди на поставку до 150 літаків.

Цей винищувач покоління 4,5 вважається ідеальним для України завдяки нижчим вимогам до технічного обслуговування і, що найважливіше, здатності злітати з простих злітно-посадкових смуг, таких як автомагістралі.

Шведський винищувач JAS 39 Gripen, який бере участь у навчаннях НАТО Ramstein Flag 24, пролітає над західним узбережжям Греції, 4 жовтня 2024 року. (Фото ВПС США, сержант Емілі Кунс)

Хоча величезне замовлення стикається з логістичними перешкодами – Saab виробляє лише близько 24 літаків Gripen на рік, а фінансування може залежати від конфіскованих російських активів – угода є важливою геополітичною заявою.

Це винагороджує Європу за підтримку, робить її повноцінним учасником гри зі своєю часткою ризику та сигналізує про намір Києва створити сучасний, безкомпромісний стримувальний фактор проти майбутньої російської агресії, навіть ризикуючи накликати американське вето через двигун літака американського виробництва.

Україна і JAS 39 Gripen: це потужний сигнал

Україна зробила свій вибір. Київ уклав контракт на поставку JAS 39 Gripen від Saab, які стануть основою для Повітряних сил України наступного покоління. Якщо угода переживе війну, Україна отримає потужні, сучасні нові повітряні сили.

Вона також дасть Швеції, а отже, і решті Європи, потужний новий привід забезпечити виживання України у війні.

JAS 39 Gripen: що вони можуть

Як стверджує Крістіан Орр, Saab Gripen займає лідерські позиції на ринку винищувачів 4,5 покоління.

JAS 39 Gripen є швидким, відносно простим в обслуговуванні і може виконувати практично будь-які завдання. Найважливіше для України те, що JAS 39 Gripen менш залежний від злітно-посадкових смуг, ніж інші західні винищувачі 4,5 покоління.

Таким чином, Gripen стане надійною протидією російському винищувальному флоту, який продовжує наносити удари по Україні різними видами зброї. Повітряна війна між росією та Україною поки що не супроводжується повітряними боями.

Gripen E зі збільшеною площею крила, фото – Saab

Попри все, винищувачі Gripen безперечно посилили б контроль України над власним повітряним простором і допомогли б знищувати дрони та ракети, запущені з території росії. Вони точно дали б Україні фору проти застарілого винищувального парку росії часів Холодної війни.

Коли можна очікувати їх прибуття

Попередні повідомлення свідчать про можливу закупівлю до 150 літаків, що суттєво оновило б парк сучасних винищувачів України. Вважається, що на цей момент Україна має близько сотні винищувачів різних типів і років випуску.

Водночас проблеми з обслуговуванням та сумісністю закономірно стали наслідком підходу до закупівель у стилі "контактного зоопарку". Поки що немає чіткого пояснення, як Україна профінансує придбання, хоча один з планів передбачає використання конфіскованих російських активів для часткового покриття витрат Швеції.

Сто п'ятдесят літаків – це багато, це приблизно половина від загальної кількості побудованих на сьогодні Gripen.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що перші літаки можуть бути поставлені в 2026 році, що, ймовірно, означає надлишкові шведські літаки, а не нові конструкції для першої поставки.

На даний час Saab випускає близько двох десятків літаків Gripen на рік – показник, який доведеться суттєво збільшити, щоб задовольнити потреби України та інших експортних замовників.

Як вони можуть вплинути на хід війни?

Ми не маємо уявлення, як довго триватиме ця війна, тож неможливо сказати, чи вплинуть літаки Gripen на її хід. Дотепер у війні не було повітряних перехоплень великих ударних груп або повітряних боїв між льотчиками-винищувачами по обидва боки.

Винищувачі з обох сторін переважно завдавали ударів по наземних цілях (іншими засобами та з різним ефектом), а також виконували завдання ППО проти ударів дронами та крилатими ракетами. Імовірно, Gripen робитимуть той самий внесок, за умови, що хоча б частина цих літаків встигне прибути до України та пройти підготовку й інтеграцію до завершення війни. Втім, кінця війни не видно, тож цілком можливо, що ми ще побачимо Gripen у бою.

Геополітичний вимір

Як писав Рубен Джонсон на цих сторінках, вибір Україною Gripen подає чіткий політичний сигнал і Європі, і Сполученим Штатам. Домовленість про їх закупівлю – це водночас винагорода за європейську підтримку і обіцянка майбутньої інтеграції української та європейської оборонно-промислових баз. Gripen безперечно є кращим технічним вибором для України, але вони також є свідченням того, де Київ бачить своїх майбутніх друзів.

Хоча експортний контроль США поширюється на окремі компоненти літака Gripen (передусім на двигун), поки що немає жодних ознак того, що США мають намір втручатися в продаж.

Втім, з огляду на непередбачуваність адміністрації Трампа та її триваючі спроби посередництва щодо припинення вогню між росією та Україною, не буде дивиною, якщо Вашингтон вирішить заперечити проти угоди з міркувань технологій.

Що далі?

Насправді літаки Gripen символізують прихильність Заходу (переважно Європи) до майбутнього України.

росія як і раніше вимагає жорстких обмежень щодо майбутніх військових можливостей України, а рішення про укладення контракту на поставку літаків Gripen свідчить про те, що Київ намагається створити реальність для переговорів: "Ми маємо сучасні літаки, і ми їх не віддамо".

Вони також надають Європі пряму зацікавленість – масштабний контракт, який європейці можуть оплатити самі будь-коли.

Зрештою, це повітряні сили, покликані стримати наступне вторгнення росії в Україну, а не виграти нинішню війну; і роблять вони це, по-перше, підвищуючи бойові спроможності України, а по-друге, переконуючи Москву, що в Києва є друзі.

Джерело: National Security Journal