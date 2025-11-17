Зеленський у Франції підпише угоди про постачання ППО, ракет і бойових літаків – Reuters

Також буде певна домовленість у галузі дронів.

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 17 листопада, із візитом перебуватиме у Франції, укладе угоди щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зеленський проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо зміцнення довгострокової здатності української армії тримати лінію фронту та протистояти атакам рф з повітря.

Напередодні він анонсував підписання "історичної угоди" із країною, яка стосуватиметься посилення бойової авіації, протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей.

Reuters зазначає, що впродовж кількох тижнів тривають переговори про те, як Франція може надати більше військової підтримки протиповітряній обороні України.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, а також нову партію ракет класу «земля-повітря» Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Однак, за словами двох людей, обізнаних з цим питанням, понеділковий візит принесе більше користі Києву. Він може включати 10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault.

Деякі з них можуть надходити безпосередньо з французьких запасів, хоча основна частина поставок буде довгостроковою та частиною зусиль України щодо збільшення свого довгострокового парку військових літаків до 250, включаючи американський F-16 та шведський Gripen. Навчання пілотів також займе певний час.

Джерела ззаначили, що в понеділок також можуть бути укладені угоди щодо більшої кількості систем протиповітряної оборони SAMP/T, з існуючих французьких запасів або через довгострокові замовлення наступного покоління, зокрема на ракети та системи боротьби з безпілотниками. При цьому співрозмовники зазначили, що поки незрозуміло, як ці угоди будуть фінансуватися.

На брифінгу для ЗМІ перед візитом Зеленського офіс Макрона заявив, що метою є "поставити французький досвід у збройовій промисловості на службу обороні України» та «дати їй змогу придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію".

Згідно з графіком єлисейського палацу, який не містить конкретних деталей, у понеділок вранці Зеленський відвідає брифінг різних виробників, зокрема Dassault, перш ніж пізніше того ж дня підписати лист про наміри та контракти.

Окремий форум у другій половині дня збере українські та французькі фірми, що працюють у секторі дронів, щоб побачити, як вони можуть об'єднати свої зусилля.