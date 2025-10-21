Нещодавня акція у Санкт-Петербурзі з виконанням пісні "Кооператив "Лебедине Озеро" наводить на аналогію про трансляцію "Лебединого озера" в час смерті радянських генсеків та путчу у москві, що привело до падіння "імперії зла". А також натякає на кооператив "Озеро", з якого почалось сходження путіна і його банди до влади в росії. Цю та інші ознаки можливого початку падіння режиму путіна побачив та описав у статті в американському National Security Journal директор Азійського дослідницького центру при Фонді Казимира Пуласкі Рубен Ф. Джонсон. Він має багаторічний досвід аналізу іноземних систем озброєння, оборонних технологій та міжнародної політики в галузі експорту зброї.

Чи почав тріскатися "крихкий режим" путіна?

Санкт-Петербург є другим за величиною містом росії після москви, а також рідним містом путіна.

За радянських часів офіційна пропаганда називала його "колискою революції", містом, де відбулася велика жовтнева соціалістична революція, яка привела до влади більшовицьку партію.

Останні події натякають, що місто може виправдати цю назву. У вівторок ввечері натовп людей, що зібрався в центрі міста, співав заборонену антивоєнну пісню, записану російським музикантом, якого раніше оголосили "іноземним агентом".

Відео з цього заходу стало вірусним.

Відеоролики, які поширювалися в месенджері Telegram, показують групу людей на публічній площі, яка співає пісню "Кооператив "Лебедине озеро" авторства Noize MC. Текст пісні засуджує російську владу, мовчання та загальну пасивність населення країни щодо війни в Україні, а також кремлівських пропагандистів, які постійно виправдовують агресію путіна.

Згодом повідомили, що ініціатора цього імпровізованого спільного співу заарештували. Також з'явилися повідомлення про обурення з боку ультранаціоналістично налаштованих, пропутінських росіян.

Початок протидії путіну

З моменту повномасштабного вторгнення путіна в Україну в лютому 2022 року російська влада запровадила дедалі більш репресивні закони щодо свободи вираження поглядів.

Ці закони особливо жорстоко застосовувалися проти будь-яких публічних акцій, що заохочують опір війні та уряду путіна.

"Той факт, що група людей була готова піти на чималий ризик – зібратися настільки відкрито і заспівати пісню, записану відомим антиурядовим артистом, та ще й у рідному місті путіна, свідчить, наскільки багато гніву й незгоди нині вирує під поверхнею", – зазначив антипутінський політик і лідер опозиції, який живе у вигнанні в США.

Незгода такого рівня з державним апаратом путіна не просто нетипова – вона безпрецедентна через задушливий апарат таємної поліції.

Але попри спроби репресивної влади якнайбільше залякати населення, ситуація в тилу, зокрема дефіцит пального внаслідок ударів по нафтогалузі росії, породжує новий рівень розчарування режимом колишнього підполковника КДБ. Відеозапис цього інциденту чітко показує, як люди, що зібралися у Санкт-Петербурзі, співають пісню, записану Noize MC – сценічне ім'я 40-річного Івана Алєксєєва.

Активіст середнього віку – російський музикант, чиї композиції засуджують повсюдну корупцію та поліцейське насильство в росії. Через свої критичні погляди на російську владу та численні звірства, скоєні в Україні, Алєксєєв зазнав скасування концертів, цензури та стеження з боку російської держави. Його було оголошено "іноземним агентом", після чого він змушений був переїхати до Литви, де й надалі підтримує антивоєнні ініціативи та проводить благодійні концерти для українців.

Протестні рухи

Нічні кадри, зняті в центрі Санкт-Петербурга, зафіксували сотні людей, що співають "Кооператив "Лебедине озеро". Пісню Алєксєєв випустив у 2022 році після початку повномасштабної війни. Її текст звернений до кремлівських телепропагандистів, які виправдовують війну, й містить, зокрема, такі рядки: "Я хочу поговорити з тобою, але телевізор горлає, прикидається твоєю головою, а динамік – твоїм ротом". В іншому місці пісні звучить: "Я хочу дивитися балет, нехай танцюють лебеді".

Це відсилка до того, що смерті радянських лідерів Леоніда Брежнєва (1982), Юрія Андропова (1984) та Костянтина Черненка (1985) незмінно супроводжувалися перервою звичного телеефіру й показом знаменитого балету Чайковського "Лебедине озеро". Це – одна з численних відсилок до цього балету, які з'являються у соцмережах, а інколи на листівках, розклеєних на ліхтарних стовпах.

"Очевидне послання тут таке: "Ми не дочекаємось, коли зранку знову покажуть "Лебедине озеро", бо це означатиме, що цей ***** путін мертвий", – сказав той самий антипутінський політик. "Лебедине озеро" також транслювали по телебаченню в серпні 1991 року, під час масових протестів, що ознаменували початок падіння Радянського Союзу. Для тих, хто втомився від правління путіна, це "було б сигналом, що кінець цієї КДБістської диктатури майже настав", – додав він.

"Приберіть Соловйова з екрана, нехай танцюють лебеді", – так закінчується пісня.

Йдеться про Владіміра Соловйова, ведучого офіційної програми на телеканалі "росія 1", завзятого кремлівського пропагандиста й одного з найбільш ненависних соратників путіна.

Пишучи торік у Foreign Affairs, провідний історик сучасної росії Стівен Коткін зауважив:

"Режим путіна, високоперсоналізована система під керівництвом старіючого автократа, є більш "крихким", ніж здається. Керуючись примхами й мареннями путіна, кремль схильний до саморуйнівних прорахунків. російська держава ефективно виконує накази згори, але не контролює якість цих наказів. Саме тому вона перебуває у постійному ризику розсипатися за одну ніч, як це сталося з її радянським попередником три десятиліття тому".

Якщо настрої, що панували цього тижня у Санкт-Петербурзі, є індикатором, то такий "раптовий крах" може бути не за горами.

Джерело: National Security Journal