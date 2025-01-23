Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер

В аналітичній та геополітичній частині тижневого огляду Ендрю Таннера дістається путіну, Байдену і команді Трампа. Таннер вважає, що росія безальтернативно рухається до розвалу, просто в кремлі та на Заході не враховують "повільних" змінних, які ведуть до цього. Натомість концентруються на "швидких" змінних, які теж скеровують росію до краю прірви. Тож Україна могла б зачекати, коли влада путіна розсиплеться і піти в контрнаступ, але на думку Таннера, поведінка кремля, США та Європи свідчить, що літо 2025 року буде кривавим.

Слово "путін", схоже, приречене стати синонімом слова "безумство" в будь-якому пристойному словнику. Його війна є прикладом імперського провалу. Війна в Україні буквально вбиває російську державу.

Що ж, Трамп знову при владі, але війна в Україні не закінчилася за клацанням його пальців, так само як і Джо Байден не врятував Київ. І незважаючи на те, що видатні американські політичні лідери називали Трампа фашистською загрозою для демократії та Конституції, він вижив і повернувся на посаду. Ось вам і всі розмови про неминучий кінець демократії в Америці, принаймні, якщо така ситуація вимагає винятково рішучої відповіді, як можна було б подумати.

Звичайно, якби найгірше коли-небудь сталося, чи визнали б це представники ЗМІ або партійні лідери? Коли історія США свідчить про високу ймовірність певного рівня національного розлучення. Це поклало б край їхній маленькій шараді назавжди. Вони більше не змогли б отримувати вигоду від епічної афери, яка зрадила жертви стількох американських ветеранів.

Тепер починається захоплююче випробування: чи зможуть американські федеральні і державні інституції зробити крок, щоб поставити виконавчу владу на місце, повернувши їй ту роль, яку задумали засновники? Чи американська "опозиція Віші" скористається будь-яким приводом, щоб дозволити Трампу і його приятелям робити все, що їм заманеться? Зрештою, за замовчуванням вони очікують, що у 2028 році до влади прийде їхній власний хакер, який зможе так само зловживати владою.

Ситуація досить похмура, але принаймні американські лідери – не путін. Вони здебільшого сліпі дурні або високопоставлені опортуністи, але їхня влада залежить від легіонів прихильників, які відчайдушно сподіваються, а не від фальшивої стабільності тоталітарного режиму. Крах американської версії світової імперії не стоїть в одному ряду з катастрофою, що наближається до рашистської держави.

Хоча росія називає себе федерацією, вона є класичною імперією, багатим ядром, що живе за рахунок здобичі, відібраної у вразливої периферії – в ідеалі іноземців, але якщо не вони, то внутрішні меншини. Вона завжди повинна знаходити нові жертви. Не маючи їх, вона замикається в собі й поглинає саму себе. Ось чому війна путіна не закінчиться, поки він не зазнає повної, беззаперечної поразки на території України.

Фантастичний огляд розпаду імперії, зроблений Юрієм Богдановим, описує діапазон можливих майбутніх подій. Не маючи конкретної матеріальної ідентичності, проста імперська конструкція, побудована на мовній приналежності як росія, не може тривати довго. З таким самим успіхом можна спробувати об'єднати всі англомовні країни світу в Нову Британську імперію. Можливо, це могло б спрацювати, якби покійна королева Єлизавета II перенесла свою свідомість у тіло безсмертного робота, але її наступник надто нагадує Джо Байдена, щоб мати шанси на успіх. І давайте будемо чесними: половина привабливості покійної королеви як світового лідера полягала у відсутності у неї формальної влади; решта – в тому, що в похилому віці вона здавалася американцям доброю бабусею.

Радянський Союз пережив Велику Вітчизняну війну не завдяки ідеології, а тому, що радянські громадяни незабаром отримали достатньо доказів геноцидних намірів нацистського вторгнення. Воно було відбите так само всупереч московському керівництву, як і завдяки геніальності Сталіна чи його генералів, включно з Жуковим. І без вантажівок з ленд-лізу Червона армія застрягла б задовго до того, як дійшла б до Берліна. Чиста трагічна іронія полягає в тому, що путін претендує на спадщину, яка існує виключно в колективній уяві покоління, яке не дожило до того, щоб дізнатися правду.

Науковий розділ цього тижня трохи заглиблюється в природне самознищення рашистської імперії. Перемога в Україні майже напевно призведе до її фрагментації, саме тому Джо Байден боровся до останнього, щоб не допустити, щоб Україна коли-небудь накопичила бойову міць, необхідну для відбиття нападу орків.

Більше про те, як Байден зневажив свої обов'язки лідера вільного світу, читайте в розділі "Геополітика" – і після цього попередження історії, всеосяжні вади адміністрації Байдена можна нарешті відправити на смітник. Його не будуть добре пам'ятати, якщо взагалі будуть пам'ятати – навіть постановка Боба Вудворда не зможе затьмарити гірку правду. Байден був першокласним політичним халтурщиком, який не зумів дожити до унікального моменту і змарнував можливість, що випадає раз на століття. З ним було покінчено в той момент, коли він спробував зробити вигляд, що йому вистачило сміливості бути Рузвельтом 2.0, а не просто блідою імітацією Джиммі Картера. Так багато було принесено в жертву мрії цього марнославного боягуза про другий термін, що просто злочинно, що його не можна притягнути до відповідальності.

Підготовка до термінального шоку. Метаболічна криза путіна, яку він сам собі спричинив

В екосистемній науці часто розрізняють швидкі та повільні змінні. У цьому сенсі "швидкі" означають щось на кшталт швидких циклів. Це вимагає контексту в конкретному застосуванні, але зазвичай охоплює будь-який екологічний чинник зі швидким початком. Звідси і назва.

Потрясіння різного роду – катастрофи, економічні паніки, падіння популярності знаменитостей – трапляються постійно. Іноді все руйнується несподіваним чином, іноді все сприймається більш-менш спокійно. Конкретний результат може варіюватися від нульового до катастрофічного, але незалежно від масштабу та наслідків, сама подія, як правило, закінчується і з нею покінчено. Люди оцінюють її і живуть далі, як можуть.

Люди схильні турбуватися про швидкі змінні, виключаючи повільні. Повільні змінні більше схожі на повзучу хвилю: довгий час здається, що все залишається під контролем, але врешті-решт настає Раґнарок.

Системи можуть перебудовуватися в радикально інші конфігурації, коли шоки від повільних і швидких змінних збігаються. Повільне зростання середньої глобальної температури поверхні, яка підскочила приблизно з 1°C у порівнянні з доіндустріальним рівнем до 1,5°C за мого життя, стає очевидним лише тоді, коли люди усвідомлюють, що погодні умови, які раніше були проблемою раз на десятиліття, тепер стають щорічною турботою. Масштаби впливу повільної змінної означають, що може бути задіяно багато петель зворотного зв'язку, одна або декілька з яких у критичний момент стають швидкою змінною.

На глобальному рівні одним з основних чинників інфляції є постійне виснаження дешевих джерел палива, які легко експлуатуються. Іронія полягає в тому, що клімат, перенасичений значно більшою кількістю енергії (а саме це означає підвищення середніх глобальних температур), сам по собі все більше генеруватиме інфляційні впливи. Свою роль відіграватимуть стихійні лиха, а також неефективна світова система сільського господарства, яка виробляє більш ніж достатньо калорій, щоб прогодувати понад дванадцять мільярдів людей, але втрачає третину або навіть половину на шляху від ферми до тарілки.

Але кліматична система діє в масштабах десятиліть, а політика рухається набагато швидше, навіть у диктаторських режимах. російська фашистська система путіна готується до епічної катастрофи, коли повільні змінні виснаження робочої сили та зростання інфляції перетинаються з постійними грубими провалами стратегії та операцій, які визначають війну в Україні.

Одна з найбільш збочених істин про війну в Україні полягає в тому, що вона сталася, головним чином, оскільки протягом усієї своєї кар'єри путін постійно блефував, і ніхто цього не викривав, побоюючись опинитися в суперечці, яка могла б виявити межі його власної влади. Протягом цілого покоління він грав на рапірах перед західними лідерами, які були щасливі мати, здавалося б, ручного ворога, котрий розумів, що в основі гри лежить взаємна вигода. Але чим більше вони дозволяли йому виходити сухим з води в Україні, тим більше путін переконувався, що, якщо питання буде вирішене, вони віддадуть Україну або будь-яку іншу частину СРСР у сферу впливу Москви.

У своїй статті влітку 2021 року, де путін стверджував про фактичне неіснування України як історичного суб'єкта, він також стверджував, що вступ України до НАТО – це те саме, що застосування НАТО зброї масового знищення проти росії через те, що в Україні проживає багато людей. Саме ця конкретна конструкція попередила мене, що війна в Україні неминуча, оскільки путін вважав, що США готові покинути Київ.

Джо Байден і його адміністрація робили все можливе, щоб зміцнити цю думку. Зброя, яку вони надавали, була придатна лише для партизанської боротьби: малася на увазі мета перетворити Україну на ще один Афганістан, війну проти окупанта, яка велася б за будь-якої підтримки, яку Вашингтон вважав зручною.

Тоді українці дали відсіч із запеклістю, якої ніхто не очікував, і змінили хід історії. Зробивши класичну помилку майже кожного іншого диктатора на його місці, замість того, щоб відступити і переглянути свої припущення, путін подвоїв темп. І він продовжує це робити, незважаючи на повну відсутність доказів того, що його війну коли-небудь можна буде виграти. У кращому випадку, підкорення Києва розділило б українців на табори. Екстремістське угруповання, абсолютно не зв'язане жодною відданістю західним цінностям, розгорнуло би жорстоку терористичну кампанію, щоб помститися за все, що Москва зробила в Україні. Саме на це була спрямована політика Байдена на східному кордоні Європи.

Щоб зберегти імперію, потрібно підтримувати достатню владу, щоб багато людей, які могли б отримати вигоду від її розвалу або перебрати на себе роль правлячої династії, боялися наслідків невдалої спроби захопити владу. Підлеглі в путінській системі активно зіштовхуються у війнах за владу, а путін сидить осторонь і грає роль рефері, як він вважає за потрібне.

Але чим більшому стресу піддається система, тим більше випробовується сила правлячої династії. Незмінно з'являються тріщини, які конкуренти вважають за потрібне використати з метою самозахисту

Я вже писав про те, як ідіотський військовий підхід путіна виснажує його робочу силу, що ж, дослідники розкрили іншу половину його ефективного економічного саботажу власної імперії. Виявляється, справжні військові витрати Москви, ймовірно, вдвічі перевищують офіційний рівень, а орки фінансують свою дивовижне марнотратство бойової потужності, видаючи безнадійні кредити російським компаніям.

Лідери завжди думають, що економічні закони якось не діють на них, але якщо вони не є повними ідіотами, то все одно підкоряються їм. Економіка путіна навіть не така сильна, як економіка Німеччини наприкінці 1930-х років, порівняно з рештою Європи, і він викинув більше солдатів за три роки, ніж Гітлер від вторгнення в Польщу в 1939 році до Сталінграду в 1942 році, якщо тільки я не помиляюся в оцінках.

Витрати на цю війну вже призвели до двозначної інфляції в росії, а економісти попереджають, що буде ще гірше, коли вибухне кредитна бомба. Одним з небагатьох розумних кроків адміністрації Байдена є подальше посилення нафтових санкцій, які зменшують прибутки Москви, водночас гарантуючи, що постачання нафти у світову економіку серйозно не постраждає. Глобальний нафтовий шок завдасть Україні більше шкоди, ніж відсутність санкцій взагалі – більша частина Глобального Півдня може не підтримати Україну відкрито, але нейтралітет буде корисним, якщо Україна зможе імпортувати сто тисяч 155-міліметрових снарядів щомісяця. Існує також можливість імпорту іншого військового спорядження, оскільки багато країн Близького Сходу зберігають величезні запаси старого, але все ще корисного спорядження.

Чорт забирай, путін може сподіватися уникнути наслідків економічної катастрофи, що насувається на нього, лише продовжуючи і навіть розширюючи війну. Як би божевільно це не звучало, але внутрішня логіка, яка привела путіна до цього моменту, вимагає ще більшої, ще більш програшної війни. Лише розграбувавши завойовану Україну і використавши її для видимого тріумфу над НАТО, який розколює альянс, путін може створити образ сили, який йому знадобиться, щоб протистояти суперникам у майбутньому.

Бунт "Ваґнера" довів, що більшість росіян не будуть воювати за путіна. Справа в тому, що він змушує їх відчувати себе добре за свою могутню непереможну країну, але не турбує їх особисто. Українські безпілотники, які регулярно гудуть навіть над найбільшими містами російської імперії, є потужним нагадуванням про межі влади путіна. Чим довше тягнеться ця війна, тим більше вона роз'їдає блефи, які дозволяють путіну залишатися в живих. Це повільна змінна, яка сама собою працює проти Москви.

Макроекономіка є унікально потужною повільною змінною в людських відносинах, оскільки вплив економічних труднощів, як правило, широкий і його важко заперечити. Спроби зробити це завжди роблять систему вразливою до того, що її можуть розірвати на частини швидкі змінні, які з'являються в невідповідний момент, як, наприклад, коли соціальне невдоволення від невдалої війни виникає на тлі кредитної кризи.

Чудова економічна доповідь Крейга Кеннеді – це чудове чтиво, якщо ви хочете глибше зрозуміти метаболічну кризу, що розгортається в рашистському домені. Майже спокусливо запропонувати Україні дочекатися падіння путіна, щоб розпочати повномасштабний наступ. Але ризик того, що війна затягнеться або Трамп зробить щось, що змусить Китай запропонувати Москві більшу підтримку, означає, що літо 2025 року буде кривавим.

Очевидні зусилля адміністрації покійного Байдена, спрямовані на те, щоб запобігти масовому занепаду Москви, схоже, стануть ще одним жахливим провалом для команди, яка абсолютно не впоралася зі своїми завданнями. Якби не видимий занепад Москви, старіння Вашингтона було б набагато більшою проблемою для решти світу. У нинішньому стані, найгіршої шкоди вже завдано.

Геополітичний огляд. США готові пожинати плоди вихору

Північна Америка. Багато основних припущень про те, як функціонує федеральний уряд США, потребують перегляду. Говорячи науковою мовою, більшість американських федеральних інституцій пронизані неадекватними стимулами, які залишають більшість американців без ефективного політичного представництва. Цей процес принципово не відрізняється від того, що розірвав Радянський Союз і породив злоякісний російський фашистський режим путіна. Найімовірніше, майбутнє США передбачає певний рівень політичного розділення, формального чи неформального – останнє незмінно більш безладне. Тільки це, а не фальшива єдність, яка підтримує кар'єри опальних халтурників на кшталт Джо Байдена, може зараз зберегти США в рамках Конституції.

Це якийсь хворий жарт, що Байден спробував зіграти в Ейзенхауера, заявивши у своїй жахливій промові, що Америка ризикує перетворитися на олігархію. Трохи запізно, Джо, і саме ви і ваше покоління лідерів продали Конституцію тому, хто більше заплатить. Трамп – це лише кульмінація.

Чудова річ, що Джо Байден нарешті втратив владу, полягає в тому, що українці та їхні союзники можуть відкрито розповісти повну, неприкрашену правду про те, як він намагався продати Україну путіну. Між безоглядною капітуляцією і Третьою світовою війною лежить величезна прірва варіантів політики, які ніколи навіть не розглядалися, бо не відповідали марнославним амбіціям Джо Байдена.

Якби цей чоловік пішов з посади два роки тому, як цього вимагали б від будь-якого лідера в справжній демократії, який так сильно облажався до кінця 2022 року, США, ймовірно, були б зараз у зовсім іншому місці. Байден є втіленням великої пастки ригідності, яка залишила Америку глибоко в боргах і внутрішньо на межі розколу, а партійців заохочує боятися інших членів власної спільноти.

Прощальне послання Байдена було особливо огидною пропагандою. Людина, яка задихнулася перед мільйонами виборців, коли зіткнулася з буквально найлегшою людиною на планеті для дебатів, за умови, що ви не є стійким стереотипом "Синьої команди", тепер наполягає на тому, що саме пересічні американці повинні зупинити олігархію.

Саме його хвороблива гра, не кажучи вже про повну підтримку Ізраїлю, незалежно від того, наскільки саморуйнівною стала його війна, призвела до того, що мільйони виборців Байдена з 2020 року залишилися вдома (я голосував за Корнела Веста). Після того, як Байден остаточно вийшов з перегонів лише тоді, коли був на межі розвалу своєї партії, він тепер хоче, щоб люди думали, що він якось би переміг Трампа. Навряд чи! Дані не брешуть: занадто багато хто сприймав його як невдаху. Якби Гарріс прийняла щось схоже на розумну стратегію замість того безладу, який їй нав'язали консультанти з Вашингтона, вона могла б перемогти. Саме її зв'язки з ним, а також певні слабкості як лідера, які, визнаю, я не зміг передбачити, торпедували її кампанію.

Жоден американський президент за останнє століття не зробив більше для підриву американських інтересів, демократії і навіть Конституції, ніж Джо Байден – так, включно з Трампом. Трамп досить поганий, але він неможливий без партії, повної Джо Байденів, Ненсі Пелосів та Чаків Шумерів, які просувають ідею про те, що вони чарівним чином відрізняються, навіть після того, як вони спокійно приймають багато політик Трампа.

Занадто довго обманювали людей, і врешті-решт настає час сплачувати за рахунком. Джо Байден завжди був слугою олігархів, які дбають про Конституцію лише настільки, наскільки її можна використати для зміцнення своєї влади та збагачення своїх сімей. Саме тому більшість американців в опитуванні за опитуванням висловлюють недовіру кожній гілці федерального уряду, окрім військової.

Реальність рідко буває прихильною до таких ілюзій у довгостроковій перспективі. Достатньо поглянути на вмираючу імперію путіна, щоб переконатися в цьому. Навіть якщо завтра українська армія розвалиться і орки увійдуть до Києва, все одно буде такий органічний опір рашистському правлінню, що Москва ніколи не зможе втримати контроль. Врешті-решт Москва буде змушена напасти на члена НАТО під якимось безглуздим приводом захисту російськомовних, щоб запобігти наслідкам активного самопожирання, намагаючись окупувати Україну. Кожна невдача там стане провиною НАТО, аж поки війни не стане неможливо уникнути.

Привабливість самої команди Трампа також здебільшого ґрунтується на омані. Протягом тривалого часу багатьом американцям брехали про фундаментальну силу США. Шанувальники Трампа, здається, не бачать протиріччя в тому, що потрібно зробити Америку знову великою, а також мати можливість (в їхній уяві) диктувати свою волю Канаді, Панамі, Гренландії та Мексиці.

Ви можете звільнити всіх високопосадовців, яких завгодно, але тоді новим призначенцям знадобляться місяці, щоб розібратися, як змусити бюрократію функціонувати. Позбудьтеся купи людей середньої ланки або надихніть їх піти у відставку, і на втілення будь-якої політики в життя підуть роки. Тим часом, спосіб, у який американська федеральна політика практично завжди працювала, робить будь-якого президента кульгавою качкою на півдорозі другого терміну. Зазвичай вони втрачають контроль над Палатою представників. Такий вузький контроль, яким наразі може похвалитися команда Трампа, – це рецепт глухого кута, особливо коли правила гри у Вашингтоні чекають, коли Трамп піде.

О, і я вже згадував, що він вже відступає від ключових передвиборчих обіцянок? Тарифи та іноземна допомога будуть переглянуті, що гарантує, що всі будуть змушені приповзати до Трампа за його прихильністю. У політиці Близького Сходу та Латинської Америки подібні речі називаються клієнтелізмом. Це те, на чому зараз ґрунтується американська партійна політика.

Що стосується політики Трампа щодо України, то я прогнозую багато розмов про мир, які в підсумку приведуть в нікуди. Як і більшість обіцянок політиків у Вашингтоні.

Європа. Саме Європа зараз тримає долю України в своїх руках, тому найбільшим питанням на даний момент є, мабуть, те, що станеться на майбутніх виборах у Німеччині. Правоцентристський ХДС, схоже, увійде в коаліцію з кількома меншими партіями після того, як СДПН Шольца зазнає краху і згорить.

Поки що стара партія Меркель принаймні заявляє, що займатиме більш жорстку позицію щодо росії. У минулому німецькі правоцентристи могли мати тісні зв'язки з Москвою, але перед обличчям зростаючої загрози на правому фланзі з боку відверто пропутінської АдН – її оплотом, що не дивно, є колишні радянські регіони, де домінувала Штазі, – варто бути жорсткішими щодо Москви. Цікаво, що ліві німецькі "зелені" є одними з найбільш проукраїнськи налаштованих у Німеччині. Більшість у Бундестазі має підтримати військову допомогу, зблизивши Німеччину з Францією, Великою Британією, Польщею та Скандинавією.

Європейський блок, який може похвалитися економікою приблизно в 16 трильйонів доларів, підтримує Україну, тоді як економіка Москви трохи перевищує 2 трильйони доларів. Для порівняння, економіка США становить близько 30 трильйонів доларів, а Китаю – 20 трильйонів доларів.

Якщо основні європейські прихильники України витратять 2% свого ВВП на НАТО і ще 1% на військову допомогу Україні наступного року, ця сума в 160 мільярдів доларів буде дорівнювати всій військовій підтримці, виділеній за останні три роки. Вона також відповідатиме власним витратам Москви, навіть включаючи цю чарівну кредитну лінію. Тому я не надто переймаюся тим, що відбувається в Америці.

Близький Схід. Угода про припинення вогню між Хамасом та Ізраїлем нарешті підписана. Питання тепер полягає в тому, чи вдасться його втримати, а точніше, наскільки жорстоко кожна зі сторін реагуватиме на неминучі інциденти.

Але перемир'я з боку Хезболли теж тримається, тож схрестимо пальці. Схрестимо пальці, щоб хусити також припинили свою кампанію. Тепер, коли Іран помітно відходить від своєї маріонеткової стратегії, слід сподіватися, що відтепер угруповання зосередяться на внутрішніх справах.

Іран тепер знає, що має бути готовим завдати Ізраїлю екзистенціальної шкоди, щоб режим мулли зміг забезпечити власне виживання. Це створює надзвичайно небезпечне протистояння, яке, схоже, поглине значну частину уваги адміністрації Трампа протягом наступного року. Двопартійна група американців, яку підтримують донори, зобов'язана і сповнена рішучості пожертвувати життями американців, намагаючись повалити режим мулли.

Чи приєднається до них Трамп? Чи візьме гору фракція, яка уявляє, що США можуть бути відновлені через ідеологічну боротьбу поколінь з Пекіном? Можливо, Трамп зіграє і з тими, і з іншими, і насправді буде настільки дурним, що нападе на картелі в Мексиці. Важко сказати.

Тихоокеанський регіон. Пожежі в Лос-Анджелесі нарешті беруть під контроль – цього разу через вітри Санта-Ана та людей, які люблять жити на схилах пагорбів, тож у цій частині світу було доволі спокійно. Звичайно, Західне узбережжя для команди Трампа – це те саме, що Україна для Москви, тому я очікую, що тупі партійні напади на Каліфорнію прискоряться. І коли люди зі Сходу прийдуть за Каліфорнією, вони насправді прийдуть за всім Західним узбережжям. Більшість наших політик схожі з культурних причин. Всі, хто не є Каліфорнією, включно з Аляскою, просто реалізують її по-різному. Часто не так погано.

Побачимо, які кризи спалахнуть цього року на Тайванському, Корейському чи Південно-Китайському фронтах. Наскільки б слабкою не була помилка Трампа та істерична партійна реакція на столичний бунт, що змусили Америку звернути погляд за кордон, все набагато гірше зараз, коли опозиція викрита як першокласні лицеміри. Трамп, безсумнівно, пройде таку ж сувору перевірку, як і Байден.

Заключні коментарі. Федеральний уряд Сполучених Штатів перебуває в процесі певного розпаду – питання лише в тому, наскільки швидко відбудеться перехід від післявоєнної Америки до її нової ітерації. США зараз занадто великі й складні для управління єдиним федеральним урядом у Вашингтоні: більша частина федеральної діяльності вже здійснюється на регіональній основі в залежності від того, як еволюціонувала бюрократія. Було б набагато краще формально привести політичні інститути у відповідність до реальності, а не очікувати, що всі американці будуть відповідати вузькому баченню єдності, яке завжди буде небезпечною ілюзією.

Повоєнний порядок, який руйнується сьогодні, вмирає з тієї ж самої суттєвої причини, з якої приречений на падіння режим путіна. Покоління бездарних, самозакоханих лідерів активно жертвувало кров'ю і скарбами, переслідуючи марні імперські цілі. Війна США з тероризмом викинула на вітер трильйони доларів і тисячі американських життів, зруйнувавши репутацію Америки за кордоном і зробивши безпосередній внесок у внутрішні заворушення, які породили Трампа.

Тепер США готові пожинати плоди вихору: хвалькуваті заяви Трампа про розширення США – це класична поведінка американського керівника перед тим, як у автобуса відвалюються колеса. Американський лідер ніколи не буває більш впевненим у майбутньому, ніж тоді, коли знає, що він у глибокій скруті. Оскільки державний борг США коштує стільки ж, скільки і неефективний, але вічно голодний Пентагон, передвиборчі обіцянки Трампа – якщо він дійсно виконає важливі з них – загострять усі проблеми.

Але у світі партійної політики це не має такого значення, як те, що путін буквально спалює радянську спадщину, захоплюючи крихітні шматочки України, для московських еліт – доки не настане шок, і все не зміниться в одну мить, коли почнеться щуряча біганина. Я не знаю точно, до якої катастрофи приведе США Трамп, але я абсолютно впевнений, що вона неминуча.

Розпочалася своєрідна глобальна метарецесія – важкий період деградації та занепаду, коли шахраї та інші мародери хапають усе, що можуть схопити. Подібно личинкам, що вириваються з трупа, вони також отримують свій день у природному порядку речей, а потім гинуть своєю чергою.

путін – лише найгірший з них, він далеко не унікальний. Але всі вони закінчують однаково. І після цього настає нова весна.

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