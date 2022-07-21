Долар відкусив чверть гривні. Що далі

Національний банк України в четвер зранку взяв друге місце в топ-новинах дня – звісно, після Збройних сил України. Регулятор оприлюднив неочікуване для багатьох рішення підвищити офіційний курс долара відносно гривні одразу на 25%.

Курс буде знову фіксованим - майже 36,57 гривень за долар, замість 29,25 гривень за долар, що був встановлений з дня початку військової агресії росії проти України. В лютому НБУ запевняв, що курс зафіксовано "до кінця війни", проте, як виявилося, обставини часу змусили регулятора піти на такі значні і різкі поступки.

Нацбанк пояснив , що вдався до такого кроку з огляду на "зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют". Зокрема, з початку року долар зміцнився на понад 11% до провідних валют, стверджує регулятор. Порівняно з ситуацією на початок війни громадяни почали «по-іншому діяти, ухвалюючи свої економічні рішення".

"Якщо на початку війни у найбільш шоковий період вони витрачали кошти лише на найнеобхідніше для життя, то зараз керуються іншими мотивами. Бізнес шукає шляхи отримати максимальний прибуток в поточних умовах, а громадяни - заощадити та захистити свої доходи та заощадження від інфляції", - зазначено в повідомленні центробанку.

Очікується, що така одномоментна корекція обмінного курсу збільшить приплив і продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування, завили представники регулятора на брифінгу сьогодні вдень.

В НБУ додали, що це рішення дозволить йому зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.

За кордоном затягнути пояси

Проте це не єдине, що ухвалив регулятор. Він також ввів деякі обмеження щодо можливості розрахунків громадян гривнею за кордоном, і назвав це "заходами для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями".

Що ж змінилося? Відтепер українці за кордоном зможуть знімати з гривневих платіжних карток лише до 12,5 тис. гривень на сім календарних днів, тоді як загальний ліміт на зняття в місяць залишився на тому ж рівні - 50 тис. гривень. При цьому запроваджено ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. гривень на місяць. В НБУ заспокоюються, що це обмеження "не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном". Іншими словами, здійснити відносно коштовні покупки за кордоном карткою в гривнях тепер не вийде.

Є і ще одна новина від регулятора для українців за кордоном. Відтепер втричі знижений щомісячний ліміт на перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків - до 30 тис. гривень. До цього дня ліміт складав 100 тис. гривень в місяць.

Все ці дії також спрямовані на стримування інфляційного тиску, додали члени правління НБУ на брифінгу. Рівень інфляції через військові дії і зміни в економічній діяльності дійсно вражає. На середину червня цей показник сягав 21,5%. За оновленими прогнозами, цей до кінця року він перевищить 30%. Значна доля в цьому і в вимушеній емісії гривні, пояснюють в НБУ. Вона складає біля 30 млрд гривен щомісяця. Очікується, що рішення підвищити курс долара на 25% також додасть 2-3 п.п. до інфляції.

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Експортери та ФОПи радіють

Від збільшення офіційного курсу полегшало в першу чергу експортерам. Зокрема, аграріям, яким зараз потрібно продавати зерно у величезній кількості. Радіють, звісно, і айтівці, які отримують зарплату на ФОПівські рахунки у валюті. До речі, з двох найпоширеніших серед ФОПівських айтівців банків - ПриватБанку та Монобанку, - першим і лояльніше відреагував на зміну курсу Монобанк. Вже об 11 ранку євро можна було зняти з рахунку за курсом 37,25 гривень за євро. Долар коштував однаково - 36,57, але ПриватБанк змінив курс із запізненням. До того ж він досить довго тримав старий курс на євро. Змінили його лише ближче до вечора, коли закінчилася торгова сесія. Зараз він складає 37,33 гривень, трохи більше, ніж в Монобанку.

Слід зауважити, що на галузевому форумі IT-фахівців DOU велика кількість коментарів стосується можливості збільшити донати на Збройні сили України. Щоправда, відтепер для юридично оформлених волонтерських організацій вартість імпорту зросте - їм доведеться витрачати більше на купівлю євро (раніше вони мали змогу купувати по курсу біля 32 гривень за євро). Для "фізиків" же нічого не зміниться – вони і так не могли придбати валюту по курсу, близькому до НБУ.

Що буде з обмінним курсом і цінами

Така різка зміна курсу вже миттєво позначилася на вартості гривні на так званому чорному ринку. Агентство УНН повідомляє, що зараз там долар продають по 39-39,4 гривень, а купують по 37,9-38,2 гривен. Українські банки поки не встигли оперативно відреагувати на ситуацію, але, як пояснюють експерти, це повинно статися вже завтра.

Регулятор запевняє, що курсова корекція гривні до долара на чверть «матиме обмежений вплив на ціни». Але, наприклад, нафтотрейдери вже реагують на ці зміни. Як повідомив в четвер директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, ціни на гуртові партії дизельного палива сьогодні зросли на 10 гривень за літр, а на бензин А-95 - на 11,5 гривень за літр. "Фактично валютне коригування з’їсть надмаржу трейдерів. Та, схоже, не тільки… По дизпальному втримати стелю у 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (наразі середня ціна - 55 грн/л). Бензин в межах 52 грн/л не утримається. Діапазон 55-57 грн/л більш вірогідний", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Звісно, рішення НБУ неминуче і швидко відобразиться на зростанні цін на товари, в першу чергу, зрозуміло, імпортних. Це також стосуватиметься вітчизняних товарів, в структурі виробництва яких доля імпортних складових є значною. Вже зараз громадянам радять за потреби терміново зробити придбання необхідних імпортних товарів, ціни на які, очевидно, піднімуться з дня на день.