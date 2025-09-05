Президент Естонії Алар Каріс попереджає читачів Politico, що всі європейські країни повинні бути готові до російських провокацій. На тлі цієї загрози його дуже непокоїть можливість виведення американських військ з Європи.

Європейським країнам, що межують з росією, слід готуватися до можливого скорочення чисельності американських військ у цьому регіоні, нарощуючи власний військовий потенціал, заявив президент Естонії в інтерв'ю Politico.

Алар Каріс розповів, що переконував президента США Дональда Трампа у важливості збереження військової присутності у Східній Європі, коли вони дві години сиділи поруч під час квітневих похорон Папи Франциска.

"Я все пояснив, – заявив естонський лідер. – Присутність американських військ в Естонії, і не лише в Естонії, а й у Європі, має вирішальне значення, і це важливо для Сполучених Штатів, а не лише для Європи".

Водночас, хоча деякі заяви Трампа, зокрема, його обіцянка цього тижня зберегти присутність американських військ у Польщі, певною мірою заспокоїли Каріса, естонський лідер наголосив, що досі "дуже важко передбачити", що робитиме Вашингтон у Балтії.

Такі країни як Естонія "мають бути готові до будь-якого сценарію", а ризик скорочення присутності найбільшого члена НАТО "означає, що ми маємо нарощувати власні спроможності", додав Каріс. Як президент Естонії, він є верховним головнокомандувачем збройних сил країни та представляє її в міжнародних відносинах.

Наразі в країнах Балтії – Естонії, Литві та Латвії – дислоковано близько 2 000 американських солдатів в рамках нарощування військової присутності після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Пентагон зараз переглядає глобальну структуру розміщення сил і, як очікується, оприлюднить результати наприкінці цього місяця. Хоча зміст невідомий, огляд готується під керівництвом заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі, який є відвертим прихильником скорочення присутності США в Європі (інакше кажучи, відвертим проросійским агентом в США – iPress).

"Темперамент Трампа"

Візит Каріса до Брюсселя, де він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, збігся у часі із зібранням лідерів ЄС із "коаліції охочих", які працюють над гарантіями безпеки для України. Ця зустріч спонукала речницю Міністерства закордонних справ росії заявити, що Москва не прийме жодних іноземних військ в Україні в рамках потенційного припинення вогню. Але Каріс вважає, що Москва не повинна мати жодного голосу в цьому питанні: "Саме росія розпочала цю агресію... Відповідь однозначна – ні".

Лідери ЄС мали представити Трампу висновки своєї роботи щодо гарантій безпеки в четвер увечері. На запитання, чи очікує він, що Трамп посилить тиск на путіна, Каріс, чия країна пообіцяла надати війська для цієї ініціативи, сказав, що "багато залежить від темпераменту Трампа".

"Наразі Естонія та багато європейських країн підтримують те, що робить Трамп, – сказав Каріс. – Він стільки разів обговорював це із путіним, але нічого не відбувається... Гадаю, він вже втрачає самовладання".

Каріс прибув до Брюсселя за кілька днів після того, як будівлю представництва ЄС у Києві було пошкоджено внаслідок російського ракетного удару – події, яку він вважає не випадковою. "Єдина помилка, якої припустився путін, – це розпочати війну", – сказав він.

Він також застеріг, що європейські країни "не повинні бути наївними" щодо намірів Кремля і надалі випробовувати західні демократії в найближчі місяці, зокрема шляхом втручання у вибори до парламенту Чехії, що відбудуться 3-4 жовтня. Але він відкинув думку, ніби через спільний кордон із росією Естонія та інші балтійські держави мають більше остерігатися експансіонізму Москви.

"Сучасні ракети можуть стартувати з Москви й за лічені хвилини досягти Гааги та Брюсселя", – попередив він.

Говорити і переконувати

Як один з найпослідовніших прихильників України за столом Європейської ради, зазначає Politico, Каріс висловив сподівання, що Київ зможе розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу до завершення ротаційного головування Данії в ЄС 31 грудня.

На запитання, як блок може подолати опозицію Угорщини, яка наразі блокує вступ України, він відповів: "Ми повинні працювати з цією країною... Можливо, нам слід більше говорити з [прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном], а не просто навішувати ярлики, щоб знайти рішення". Ще одна можливість: "Угорщина виходить із зали, а ми ухвалюємо рішення", цитує Каріса видання.

Каріс зайняв аналогічну позицію і щодо Ізраїлю, на тлі того, що кілька європейських країн домагаються зниження рівня торговельних відносин або припинення європейського фінансування ізраїльських досліджень через порушення прав людини в Газі. Естонський лідер, який минулого місяця зустрічався в Естонії зі своїм ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом і за фахом є молекулярним генетиком, сказав, що вірить у можливість "переконати" ізраїльських лідерів припинити гуманітарні порушення в Газі.

На запитання, чи підтримує він ініціативу припинити європейське фінансування наукових досліджень в Ізраїлі, він додав: "Ізраїльські науковці надзвичайно сильні. Якщо ми почнемо робити такі речі [припинення фінансування за програмою "Горизонт" для Ізраїлю, як пропонувала Єврокомісія], ми також щось відріжемо і для себе". "Є інші рішенні. Говорити і переконувати", – зазначив він.

