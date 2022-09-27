Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Медіа пропагандони путіна нервують в ефірі та скаржаться на офіцерів на місцях, які перегинають палку з мобілізацією, і можуть привести до повстання. Так вони вигороджують путіна від проблем, що виникли внаслідок масової мобілізації в росії. Хоча тепер вони визнають проблеми із забезпеченням мобілізованих, але вирішили закликати олігархів стати поряд, поділитися своїми статками і забезпечити мобілізованих всім необхідним. Експропріація, націоналізація 2.0? Від соловйова ж лунають погрози до незгодних щодо мобілізації чи тих, хто "підставляє" путіна – може час розстріляти? Про все це в черговому огляді російської медіа пропаганди від Джулії Девіс.

Два найзапекліші приспішники путіна божеволіють через катострофічні зусилля, з якими відбувається мобілізація народу. Вони бояться, що це може призвести до великого повстання проти війни в Україні.

"Часткова мобілізація" росії кинула ще одну тінь на і без того жахливу ситуацію, з якою стикаються Збройні сили в Україні. Ситуація склалася настільки гротескна, що навіть найбільші посіпаки російського президента владіміра путіна критикують те, як проводиться мобілізація.

Головний прокремлівський пропагандист владімір соловйов і керівничка RT маргарита симоньян присвятили більшу частину ефіру державного телешоу "Недільний вечір з владіміром соловйовим" скаргам про проблеми з мобілізацією. соловйов зазначив: "На мій телефон і на телефон маргарити телефонують у паніці, а це свідчить про те, що певні особи забули як здійснювати свої обов’язки".

Симоньян зазначила, що після заяв путіна і повідомлення від міноборони росії вона подумала, що мобілізації підлягають лише люди з попереднім військовим досвідом. Але це виявилося зовсім не так. керівничка RT розповіла, що багато чоловіків із бойовим досвідом, яких вона знала, повістки не отримали.

Вона гнівно розповідала про численні випадки, коли серед новобранців траплялися студенти, неповнолітні, важкохворі, перукарі, вчителі, музиканти, мати-одиначка двох маленьких дітей. У списках на мобілізацію, як стверджували соловйов і симоньян, бачили інформацію про призовників віком 62 і 59 років.

соловйов згадав ще один каверзний випадок: в Новосибірську мобілізували важкохворого музиканта, за якого потім заступився сенатор алєксандр карелін. Вербувальник пояснив, що призвав музиканта через особисті претензії. Ведучий також пригадав випадок роздачі новобранцям іржавої автоматичної зброї, і гнівно запитував - чому це було зроблено. симоньян включилася і додала, що подібні "дрібниці" мають великий вплив на людей.

"Ми думали, що все це обійдеться малою кров’ю, і, звісно, ми не очікували такого сильного опору", - сказала маргарита симоньян, керівник RT.

соловйов зазначив: "У всіх є телефони, і вони не будуть мовчати. Якщо їм дадуть гнилі речі, якщо в них немає шоломів, бронежилетів, то ніхто не буде цього замовчувати... Я вам дуже обачно скажу: не грайтеся з людьми… Це не якась поміркована шушваль , це наші люди, і я не буду про це мовчати". Продовжуючи ту ж тему, симоньян застерегла: "Товариші командири, зараз не час для цього... не зліть народ!". Керівничка RT закликала тих, хто бере участь у процесі мобілізації, згадати історію заколоту на броненосці "потьомкін", бунт був спровокований тим, що екіпаж годували м’ясом з хробаками. симоньян наголошувала: "Нагадаю, що в 1905 році такі дрібниці призвели до першого в історії нашої країни повстання цілої військової частини. Цього ви хочете?" Вона рішуче застерегла: "Ви граєтесь із озброєними людьми".

соловйов розпачливо вказував на розкол російського суспільства: "Тепер ми бачимо, що у нас дві частини. Одну частину відправляють героями на народну війну, а інші боягузливо дивляться, де і як купити квиток". За непідтвердженими даними, за минулий тиждень, від початку оголошення мобілізації, понад чверть мільйона росіян покинули країну. "Скатєртью дорога, - звернулася симоньян до тих, хто виїхав. - Просто пам’ятайте, вас там ніхто не чекає. Ваші гроші закінчаться, і тоді вам доведеться повернутися". Як розповів соловйов, близько 300 людей подзвонили йому за порадою - чи зможуть вони виїхати з країни після 27 вересня, коли росія може офіційно заборонити виїзд людям призовного віку. Є інформація, що такі заходи вже впроваджуються в деяких міжнародних аеропортах і пунктах пропуску.

сімоньян додала: "Це було б пречудово, якби допомога нашого громадянського суспільства не знадобилася… Часткова мобілізація – це вимушений захід. Звичайно, ми всі хотіли б, щоб цього не було. Наприклад, 24 лютого я не думала, що виникне така потреба... Ми думали, що все це обійдеться малою кров’ю і, звісно, не очікували такого сильного опору з боку НАТО і колективного Заходу. Так буває на початку будь-якої війни: недооцінка опору, переоцінка власних сил. І ось ми - з цією частковою мобілізацією".

Керманичка RT висловила занепокоєння щодо забезпечення новобранців озброєнням, технологіями та основними речами: "Ми вже збирали та відправляли речі тим десяткам тисяч, які вже були на передовій... вантажі з БПЛА, бронежилетами, шкарпетками та іншим. А чи будуть ці триста тисяч забезпечені усім необхідним?"

Вона наполягала на тому, щоб покарати винних у недоліках і закликати багатіїв долучитися до війни. Її ідея шириться у російських державних ЗМІ. "Таких людей у нашій країні багато", — заявила сімоньян. Відтепер їм доводиться ділитися своїми статками з мобілізованими та їх родинами... Я особисто знаю сотні, сотні людей, які б від цього не збідніють... Пишіть мені, телефонуйте, всі знають мій номер... Створимо єдиний фронт. Ті, хто не за нас, вже покинули нас — в добрий путь".

Вона також категорично висловилася на адресу матерів, які захищають своїх дітей від призову, назвавши їх дії ганебними. симоньян зазначила: "Мої діти маленькі, але якби я їх народила в потрібний час, вони б зараз були призовного віку".

Але була така людина, яка не отримала звинувачень, запитань чи критики від соловйова і симоньян - президент росії владімір путін. Навпаки, симоньян восхваляла путіна за те, що він взяв "важкий вантаж відповідальності" виключно на себе. соловйов жодного разу не критикував цю особу, відповідальну за непродумане вторгнення росії в Україну, воліючи покласти провину на всіх інших, хто був причетний до процесу. Посилаючись на мобілізаційні критерії, висунуті путіним, соловйов виловився про "найсуворіше покарання" для тих, хто не дотримується встановлених вказівок. Він зазначив: "тому, хто прагне дискредитувати нашого верховного головнокомандувача, я наполегливо раджу цього не робити".

Відомо, що RT отримав понад сім сотень скарг щодо мобілізації. Тому симоньян пообіцяла оприлюднити імена командирів, причетних до проблемних випадків мобілізації, якщо ситуація не покращиться. У соловйова ж з’явилася більш радикальна пропозиція як підняти моральний дух в країні. Вона зводиться до питання: "Можливо, розстріляти?".

Джерело