Хвороба - не вирок для великої людини

Григорій Гришкан – уродженець Донеччини з легкою формою ДЦП, який проживає у столиці. Здійснив мрію дитинства та став фінансистом, зіграв роль у короткометражному фільмі та отримав головну роль у повнометражному кіно

Деколи втрачаючи одне, ми отримуємо дещо інше – це своєрідне випробування на міцність людини для чогось більшого. Історія Григорія Гришкана – це яскравий приклад залізної людини, яка перемогла не тільки діагноз лікарів, а й обіграла долю та досягає своїх глобальних цілей.

Григорій народився у невеликому містечку Донецької області Покровську. За словами чоловіка, у матері були важкі пологи, що стало причиною родової травми, лікарі боролися за життя хлопчика і зробили не можливе - за 25 хвилин він знову дихав. Попри титанічні зусилля медиків, наслідків не вдалося уникнути - ураження центральної нервової системи та діагноз ДЦП. Батьки Григорія не покладали надії на те, що він житиме звичним життям і докладали усіх зусиль - лікування у всьому Радянському Союзі, акупунктура, тощо. Пророблена робота мала плоди і хлопчик пішов у віці трьох років. Знаючи особливості, він не навчався у звичайній школі перші сім років, проте це не завадило згодом вчитися у звичайній школі та вступити до вишу. Любов до цифр та володіння комп’ютерними програмами визначило професію Григорія та дало змогу отримати першу роботу у місцевому водоканалі, а згодом вдалося знайти роботу економістом відділу постачання у великій дорожньо-будівельній компанії у Донецьку. З приходом війни Григорію Гришкану довелося зробити важливий крок - переїзд до Києва, проте без роботи цього зробити було не можливо. Пів року надсилання резюме, відмов та невдач не зламали чоловіка, тільки загартували і його винагородили за це - наразі він працює податковим інспектором у Києві. "Я проходив вирішальну співбесіду напередодні Нового року та отримав роботу у столиці", - розповідає Григорій. Неодноразово зустрічавшись із сумнівами та неготовністю українськими роботодавцями, політиками та суспільством в цілому, Григорій доводить, що люди з інвалідністю є звичайними і мають великий потенціал та можливості реалізувати себе. Для демонстрації життєвої сили, мотивації та постійної роботи, розумінням, що потрібно змінювати свідомість, з допомогою інших людей у 2016 створив короткометражний фільм "Інший". За відсутності належного фінансування, фільм не вдалося розвинути, проте він не склав рук.

Разом з режисером Вінсентом Меттелем, Григорій створив кінострічку "До щастя", у якій він грає головну роль - це психологічна драма про життя переселенця, з деякими вадами, який шукає у новому місті засоби для існування. За сюжетом - головний герой з неймовірною силою духу долає перешкоди на шляху до мрії.

Особливістю стрічки є не тільки підняття соціальної проблеми, водночас «це фільм-мотиватор. Головна наша ціль - аби українське суспільство, яке далеко не ідеальне, переформатувало свідомість та по-іншому поглянуло навколо себе. А по-друге, цей фільм для людей, які втратили віру в себе, які бояться показати себе цьому світу, вийти у світ… Можливо, переглянувши стрічку, вони повірять у свої сили, поставлять нові цілі, навіть невеликі, і будуть йти до них хоча б маленькими кроками», - розповів Григорій.

"До щастя" - унікальний проект не тільки на території України, а у світі в цілому, адже це перше кіно, у якому головну роль отримала людина з легкою формою ДЦП та не актор. Ці два фактори відіграли значну роль на персонажа, адже він "не награний та є справжнім". Як запевняє актор "історія героя вигадана. Я граю чоловіка, який не має нічого, від нього відмовилася мати, а батька взагалі не мав". Григорій пишається створеною стрічкою, адже він перший не професійний актор з ДЦП, "в Америці є Ар-Джей Мітт, з такою проблемою, як у мене і він реалізував себе у кіно", проте його часто можна побачити у другорядних ролях.

Григорій Гришкан разом з командою надсилали кінострічку на Каннський кінофестиваль 2020 року, проте через пандемію його скасували та пренесли на 2021 рік. Чоловік запевняє, що наступного року її знову надішлють на розгляд до кінокритиків, адже впевнений, що драма їм сподобається.

Наразі представники проєкту шукають кінодистриб’ютора, аби стрічка потрапила до українського прокату та її змогли побачити усі охочі.

Для допомоги реалізації мрії Григорія Гришкана: 5167 9851 0012 1490 ("ПриватБанк")